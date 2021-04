mRNA: Bir zamanlar kimse ciddiye almıyordu, bugün dünyayı kurtarıyor

Türkiye'de ve dünyada hızla artmakta olan Covid-19 vakalarının önüne geçmenin, pandemi kabusundan kurtulmanın yolunun aşılar olduğuna artık şüphe yok. Bu nedenle aşı geliştirme, üretme ve aşılama çalışmaları bir numaralı küresel öncelik haline gelmiş durumda.

Covid-19 aşıları birbirinden farklı tekniklerle üretiliyor. İnaktif Covid-19 virüsü ya da adenovirüs gibi formüller üzerinden geliştirilenler, geçmişten günümüze kullanılan aşılara oldukça benziyor. Bir de Covid-19 aşıları sayesinde hayatımıza giren ve Türkiye'de de uygulanan Pfizer/BioNTech aşısı ile ABD ve Avrupa ülkelerinde kullanılan Moderna aşısının temelini oluşturan mRNA var.

Aslına bakılırsa mRNA, Covid-19 araştırmalarıyla ortaya çıkmadı. Kanser, AIDS gibi hastalıkları önleyecek aşılarla ilgili araştırmalarda yaklaşık 30 yıldır gündemdeydi. Ancak gücü çok yeni anlaşılabildi.

Peki bunca zamandır bilinmesine rağmen, kıymeti çok yakın zamanda anlaşılan mRNA ne demek? mRNA aşıları nasıl keşfedildi ve koronavirüse karşı nasıl etki ediyor? Sizin için hem mRNA teknolojisinin keşfedilme hikayesini hem de Covid-19 aşıları nedeniyle akıllarda oluşan soruların cevaplarını araştırdık. mRNA’nın geçmişini mucidi bilim insanının röportajlardan derledik, bugününü ve geleceğini ise Türkiye’de alanın en değerli isimlerinden biri olan Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner’den dinledik.

İşte 80’lerden günümüze mRNA’nın yolculuğu…

ÇALIŞMALAR MACARİSTAN'DA BİR ÜNİVERSİTEDE BAŞLADI

mRNA aşılarının ardındaki teknolojinin mucidi Macaristan doğumlu bir bilim kadını: Katalin Kariko. Bugün 66 yaşında olan Kariko, bilim hayatını mRNA araştırmalarına adamış. Yıllar boyunca bilim çevrelerini, mRNA'nın etkili ve güçlü bir teknoloji olduğuna inandırmak için çabaladıktan sonra, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarıyla elde edilen pozitif sonuçların kendisini şaşırtmadığını belirten Kariko, "İşe yarayacağından hiç şüphem yoktu. Her zaman üzerinde çalıştığım bir şeyin onaylandığını görecek kadar uzun yaşamak istedim" diye konuşuyor.

Bugün Nobel ödülü almaya layık görülen biyokimya uzmanı Kariko'nun yaklaşık 40 yıllık bilim kariyeri, reddedilmelerle, kaynak sıkıntılarıyla ve hayal kırıklıklarıyla dolu.

Kasım 2020'de İngiliz Guardian gazetesine verdiği röportajda anlattığına göre, Kariko RNA araştırmalarına 70'lerin ortalarında Macaristan'da bulunan Szeged Üniversitesi'nde başladı. Burada çalışmalarını sürdürdüğü sırada ABD'nin Philadelphia eyaletinde bulunan Temple Üniversitesi'nden bir davet alan Kariko, kara borsada sattığı otomobilinden elde ettiği 1200 dolar parayı bir oyuncak ayının içine saklayıp eşyalarını topladı ve mühendis eşi ve iki yaşındaki kızıyla birlikte 1985 yılında ABD'ye göç etti.

Kariko, ABD'ye taşınma kararının öncesini Macar haber sitesi G7'ye "Dairemize daha yeni taşınmıştık, kızımız iki yaşındaydı. Her şey çok iyi gidiyordu, çok mutluyduk. Ama gitmek zorundaydık" diye anlattı.

KİMSE BU ÇALIŞMAYA PARA VERMEK İSTEMİYORDU

1989'da Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kadrosuna katılan Kariko, mRNA teknolojisinin işe yaradığını ilk defa burada gerçekleştirdikleri çalışmalarda fark etti. "O sırada, bundan bir şey çıkacağını anlamıştım" diyen Kariko'nun tüm umutlarına rağmen fikri radikal ve ekonomik anlamda fazla riskli bulundu. Karşısına çıkan bütün fon imkanlarına başvuran Kariko'nun çabaları boşa gitti, birlikte çalıştığı ekip kaynak yetersizliği nedeniyle dağılmak zorunda kaldı.

Bu başarısızlıklar sonucu 1995 yılında, tam profesör olmak üzereyken Pennsylvania Üniversitesi'ndeki pozisyonu tenzili rütbeye uğrayan Kariko, aynı dönemde kanser olduğunu da öğrendi. Eşinin de bir vize sorunu nedeniyle Macaristan'a gitmesiyle Kariko iyice zor günler yaşadı.

O günleri sağlık haberleri sitesi Stat'e anlatan Kariko, "Genelde o noktada insanlar veda edip giderler çünkü durum çok berbattır. Ben de başka bir yere gitmeyi ya da başka bir şey yapmayı düşündüm. 'Belki ben yeterince iyi değilim ya da yeterince akıllı değilim' diye düşünüyordum" diye konuştu.

Buna rağmen çekip gitmek yerine alt kademe bir araştırmacı olarak çalıştırmalarını sürdürdü. AFP'ye yaptığı açıklamada, bunda henüz bir yeşil kartı olmamasının ve vizesini yenilemek için bir işe ihtiyaç duymasının da etkili olduğunu ifade eden Kariko, kızının üniversitede indirimli eğitim almaya devam edebilmesi için de kalmaya karar verdi.

"Sonuçta bir laboratuvardayım, tek yapmam gereken daha iyi deneyler tasarlamak diye düşündüm" diye konuşan Kariko bu tecrübe sayesinde edindiği zorluklarla başa çıkabilme gücünün hayatı boyunca kendisine fayda sağladığını belirtti. Erkeklerin domine ettiği bir alanda, göçmen bir kadın olmanın zorluklarını da yaşayan Kariko, katıldığı konferanslarda konuşmasından sonra yanına yaklaşanların "Yöneticiniz kim?" diye sorduğunu söyledi ve ekledi: "'Bu aksanlı kadının arkasında daha akıllı birileri olmalı' diye düşünüyorlardı."

1998’DE İŞLER DEĞİŞMEYE BAŞLADI

1998 yılına gelindiğinde, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde HIV aşıları üzerine araştırmalar yürüten Drew Weissman’ın Pennsylvania Üniversitesi kadrosuna katılması Kariko'nun çalışmaları için bir dönüm noktası oldu. Kariko, Weissman'la tanışmalarını, "Fotokopi makinesinin başında tanıştık ve ona her türlü RNA'yı sentezleyebileceğimi söyledim" diye anlattı. İkili o tarihten itibaren birlikte çalışmaya başladı.

Kariko'nun mRNA'yla ilgili çalışmalarında yaşanan ve yaptığı fon başvurularının reddedilmesine yol açan en önemli sorunlardan biri, mRNA'nın vücuda enjekte edildiğinde bir bağışıklık tepkimesi yaratarak vücudu savaş moduna sokup enflamasyona yol açmasıydı. Ancak Kariko-Weissman ikilisi 2005 yılında önemli bir başarı elde ederek bu soruna bir çözüm geliştirdi.

Otomobilin patlak lastiğini değiştirmeye benzetilen bir işlemle, mRNA'nın nükleosit adı verilen dört temel taşından birini modifiye ederek, bağışıklığı tetikleme etkisini ortadan kaldıran iki bilim insanı, bu bulguyu bir bilim dergisinde yayımladı ancak fazla ilgi görmedi.

(Moderna'nın kurucularından Derrick Rossi'ye göre ikili sırf bu buluş için bile Nobel Kimya Ödülü'nü almayı hak ediyor. Rossi Stat'e yaptığı açıklamada, "Biri bana ileride bir gün kime oy vereceğimi sorsa Kariko ve Wiessman'ı en ön sıraya yazarım. Bu temel keşif dünyaya yardım edecek ilaçların bir parçası olacak" dedi.)

