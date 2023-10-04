Son dakika... Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu

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Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu.
Bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov, kuantum noktalarının keşfi ve sentezi nedeniyle 2023 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü.
Kazanan Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov 11 milyon İsveç kronu (1 milyon dolar) tutarındaki ödülü paylaşacak.
Kuantum noktaları son derece küçük olup milimetrenin sadece birkaç milyonda biri genişliğinde. Boyutları, enerji verildiğinde yaydıkları ışığın rengini belirliyor. Daha küçük kuantum noktaları mavi, daha büyük noktalar ise sarı ve kırmızı.
Kazananların isimlerinin, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından yapılan resmi duyurudan saatler önce yanlışlıkla açıklandığı ortaya çıktı.
Akademi, bu durumun nedenini anlamaya çalıştığını ve olanlardan dolayı üzüntü duyduğunu açıkladı.
Edebiyat ve barış ödüllerinin Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Stockholm'de verilmesi planlanıyor.
Ekonomi ödülü ise 9 Ekim'de açıklanacak.