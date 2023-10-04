Son dakika... Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu

Kuantum noktaları son derece küçük olup milimetrenin sadece birkaç milyonda biri genişliğinde. Boyutları, enerji verildiğinde yaydıkları ışığın rengini belirliyor. Daha küçük kuantum noktaları mavi, daha büyük noktalar ise sarı ve kırmızı.