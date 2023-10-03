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Son dakika: Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu

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#Nobel#Dünya#Bilim
Son dakika: Nobel Fizik Ödülünü kazanan isimler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 13:07

2023 Nobel Fizik Ödülü'nü elektron dinamikleri ile ilgili çalışmaları nedeniyle Pierre Agostini, Ferench Krausz ve Anne L'Huillier kazandı.

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Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.

Komiteden yapılan açıklamada 'Ödül sahiplerinin deneyleri, attosaniye cinsinden ölçülebilecek kadar kısa ışık darbeleri üretti, böylece bu darbelerin atom ve moleküllerin içindeki süreçlerin görüntülerini sağlamak için kullanılabileceğini gösterdi' denildi.

Dün Nobel Tıp Ödülü  COVID-19 aşılarının önünü açan çığır açan teknolojileri nedeniyle mRNA araştırmacıları Macar doğumlu ABD vatandaşları Katalin Kariko ve Drew Weissman'a verilmişti.

Kimya, edebiyat ve barış ödüllerinin Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Stockholm'de verilmesi planlanıyor. 

Ekonomi ödülü ise 9 Ekim'de açıklanacak.

 

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#Nobel#Dünya#Bilim

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