Son dakika: Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu

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Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.

Komiteden yapılan açıklamada 'Ödül sahiplerinin deneyleri, attosaniye cinsinden ölçülebilecek kadar kısa ışık darbeleri üretti, böylece bu darbelerin atom ve moleküllerin içindeki süreçlerin görüntülerini sağlamak için kullanılabileceğini gösterdi' denildi.

Dün Nobel Tıp Ödülü COVID-19 aşılarının önünü açan çığır açan teknolojileri nedeniyle mRNA araştırmacıları Macar doğumlu ABD vatandaşları Katalin Kariko ve Drew Weissman'a verilmişti.

Kimya, edebiyat ve barış ödüllerinin Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Stockholm'de verilmesi planlanıyor.

Ekonomi ödülü ise 9 Ekim'de açıklanacak.