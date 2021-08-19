Son dakika: NATO açıkladı: Kabil Havaalanı'nda 12 kişi öldü!

Son dakika haberine göre NATO, Afganistan'ın Kabil Havaalanı'nda Taliban'ın şehre girdiği gün olan pazar gününden beri 12 kişinin öldüğünü açıkladı.

Taliban ve NATO yetkilileri, Taliban'ın Pazar günü şehri ele geçirmesinden bu yana, Kabil Havalimanı'nda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Taliban yetkilisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, ölümlerin ya silahlı yaralanmadan ya da izdihamlardan kaynaklandığını söyledi ve hala havalimanı kapılarındaki insanları, yasal seyahat haklarına sahip değillerse evlerine gitmeye çağırdı.

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