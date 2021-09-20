Son dakika... NASA'dan açıklama: Göktaşı Dünya'yı teğet geçti!

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Dünya bir kez daha göktaşı tehdidinden hasar almadan kurtuldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın sembolü olan Big Ben'den daha büyük olan göktaşının geçtiğimiz dakikalarda gezegenimizi teğet geçtiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada söz konusu cismin TSİ 13.30'da gezegenimize en yakın konumda olduğu bilgisine yer verildi.

Saatte 50 bin mil hızla ilerleyen göktaşının Dünya'nın 1.804.450 mil yakınından geçtiği belirtiliyor. Söz konusu mesafe evrenin büyüklüğü göz önüne alındığında 'yakın' olarak nitelendiriliyor.

Ancak 2021RL3 gezegenimizi tehdit eden tek göktaşı değil. Pek çok uzman Dünya'nın uzaydan gelecek böyle bir tehditte hazır olmadığı uyarısında bulunuyor.

DÜNYA NE KADAR HAZIR?

Bir asteroidin Dünya’ya çarpması durumunda olası senaryoları ele alan bilim insanları olası acil durum planlarını masaya yatırdı ve bu cismin durdurulması için neler yapılabileceği üzerine planlar geliştirdi.

Çalışmada görev alan ekip, varsayımsal asteroit etki senaryosuna '2021 PDC' adını verdi. Bu senaryoya göre, gezegenimize 56 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroit, 6 ay içinde Dünya'ya çarpıyor.

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Bilim insanları böyle bir durumda asteroidin büyük bir nükleer patlama etkisi yaratacağını ve korkunç sonuçlara neden olacağı konusunda fikir birliği yaptı.

Elimizdeki teknoloji ile böyle bir duruma karşı etkisiz kaldığımızın altını çizen ekip tek çözümün çarpışma bölgesinin erkenden tahliye edilmedi olduğunu bildirdi.

Bu da on milyonlarca kişinin evlerini hatta ülkelerini terk etmeleri anlamına, başka bir deyişle gezegenimizin en büyük mülteci krizi anlamına geliyor.