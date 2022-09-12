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Son dakika... Kremlin'den flaş Zaporijya açıklaması

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#Ukrayna Savaşı#Zaporijya Nükleer Santrali#Rusya
Son dakika... Kremlinden flaş Zaporijya açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 14:10

Avrupa’nın en büyük nükleer santralı Zaporijya için Kremlin'den beklenen açıklama geldi. Kremlin savaşın hangi koşulda sona ereceğini de açıkladı

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Zaporijya, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta ateş hattının tam ortasında yer alıyor.

Dünyayı nükleer tesiste yaşanabilecek bir felaketin korkusu sarmışken Kremlin'den beklenen açıklama geldi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada 'Zaporijya nükleer tesisinin askerden arındırılması görüşmesi yok' denildi.

Kremlin ayrıca Ukrayna'daki 'özel operasyon'un hedeflere ulaşılıncaya kadar devam edeceğini duyurdu.

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Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, 'Özel askeri operasyon devam ediyor ve başlangıçta belirlenen hedeflere ulaşılana kadar devam edecek' dedi.

Açıklamada Ukrayna'nın ele geçirdiği bölgelere saldırı düzenlendiği bilgisine de yer verildi.

BU SANTRAL NEDEN ÖNEMLİ?

1984 ve 1995 yılları arasında inşa edilen Zaporijya nükleer santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dokuzuncu en büyük nükleer santrali konumunda. Her biri 950 MW üreten altı reaktöre ve toplam 5 bin 700 MW çıkışa sahip olan tesis Ukrayna'nın enerjisinin 4'te 1'ini üretiyor.

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Tesis, Dinyeper nehri üzerindeki Kakhovka rezervuarının kıyısında, Güneydoğu Ukrayna'da Enerhodar'da yer alıyor. Nükleer santral Donbas bölgesinden yaklaşık 200 kilometre, Kiev'in 550 kilometre güney doğusunda yer alıyor.

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ON BİNLERCE HAYATA MAL OLDU

26 Nisan 1986'da, o dönem Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 130 kilometre kuzeyindeki Çernobil kenti, insanlık tarihinin en korkunç çevre felaketlerinden birine sahne olmuştu.

Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin dördüncü reaktöründe yaşanan patlama sonucu çevreye, 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayılmıştı.

Patlamanın ardından radyoaktif madde yüklü bulutlar Türkiye dahil birçok ülkeyi etkilemiş, Çernobil nükleer faciası bazı bağımsız araştırmalara göre yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep olmuştu.

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#Ukrayna Savaşı#Zaporijya Nükleer Santrali#Rusya

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