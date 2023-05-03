Son dakika... Rusya'dan flaş açıklama: Kremlin hedef alındı, saldırıyı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya'dan gelen haber dünyanın bir numaralı gündemi oldu.

Kremlin'e İHA'larla saldırı girişiminde bulunuldu.

KREMLİN: PUTİN'E SUİKAST GİRİŞİMİ

Rusya saldırının Putin'e suikast girişimi olarak değerlendirildiğini açıkladı ve saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

Kremlin, saldırının 'planlı bir terör eylemi' olarak değerlendirildiğini belirtti ve saldırıda iki insansız hava aracının kullanıldığını duyurdu.

Aynı açıklamada iki İHA'nın da Rus savunması tarafından devre dışı bırakıldığını bilgisine yer verildi.

Kremlin, saldırı girişiminde Vladimir Putin'in yaralanmadığını ve binalarda maddi hasar olmadığının da altını çizdi.

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Rusya'nın resmi haber ajansı RIA, Kremlin'in 'misilleme hakkını saklı tuttuğunu' bildirdi.

MOSKOVA'DA İHA UÇUŞLARI YASAKLANDI

Açıklamadan kısa bir süre sonra Moskova belediye başkanı kentte sivil insansız hava araçlarını yasakladı.

TASS haber ajansının bildirdiğine göre Kremlin, saldırı girişimine rağmen 9 Mayıs Zafer Bayramı yürüyüşünün Moskova'da yapılacağını açıkladı.

CNN TÜRK canlı yayınında Moskova'daki son gelişmeleri aktaran Siyamend Kaçmaz 'İHA ilk değil. Birkaç tanesi Moskova'ya yakın yerlerde düşmüştü. Rusya bu konularda çok hassas davranıyor. Bu saldırılarla ilgili beklentileri var ancak Rus basınında Zelenski'yi uyaran yazılarını görüyoruz' dedi.

'Geçen hafta yine Moskova yakınlarında İHA düştüğünü biliyoruz' diyen Kaçmaz sözlerine şöyle devam etti;

'Yakıtının bittiği şeklinde açıklamalar yapılmıştı. Rusya'da bunu sadece dışarıdan değil de Kremlin'in yapmış olduğu açıklama ile öğrenmiş durumdayız.'



UKRAYNA'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA



Ukrayna Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Mikhaylo Podolyak saldırının kendileri ile hiçbir ilgisi olmadığını belirterek "Ukrayna'nın Kremlin'e yönelik drone saldırılarıyla hiçbir ilgisi yok. Ukrayna Kremlin'e saldırmıyor, çünkü bu hiçbir şeyi çözmez." açıklamasında bulundu.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Sözcüsü Serhiy Nikiforov ise "Kremlin'e gerçekleştirilen sözde saldırılar hakkında bilgimiz yok. Başkan Zelenski'nin daha önce defalarca söylediği gibi Ukrayna başkalarına saldırmak için değil, kendi topraklarını özgürleştirmek için elindeki tüm imkanları kullanıyor" dedi.



