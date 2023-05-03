Sırbistan’da ilkokulda silahlı saldırı: 9 ölü

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlköğretim Okulu’nda 7. sınıf öğrencisi, öğrencilerin ve okul güvenlik görevlilerinin üzerine silahla ateş açtı.
9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, veliler de okula akın etti.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, saldırıda 6 öğrenci, iki öğretmen bir de güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Polis saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 14 yaşındaki öğrenciyi gözaltına alırken, çocuğun kendi okulunu neden hedef aldığı henüz bilinmiyor.
Sırp devlet televizyonu RTS'ye konuşan bir görgü tanığı "Çığlık atarak okuldan kaçan çocukları gördüm. Daha sonra üç el silah sesi duydum." dedi.
BABASININ SİLAHI İLE SALDIRMIŞ
Polis kan donduran saldırıya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"İhbar alındığınıda mevcut tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edildi. Babasının silahı ile öğrencilere ve okul görevlililerine ateş açan 7. sınıf öğrencisi yakalandı."
Okulun bulunduğu Vracar bölgesinin Belediye Başkanı Milan Nedelikoviç, doktorların öğretmenin yaşamını kurtarmak için müdahale ettiğini duyurdu.
Balkan ülkleerinde 1990'lardaki savaş ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce yasa dışı silah bulunuyor.
Sıkı bir bireysel silahlanma politikası olan Sırbistan'da bu tür silahlı saldırılar nadir görülüyor. Ancak Sırbistan, bireysel silahlanma oranının en yüksek olduğu Avrupa ülkeleri arasında.
2019'da Sırbistan'da her 100 kişiye 39,1 ateşli silah düşüyordu.