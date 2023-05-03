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Sırbistan’da ilkokulda silahlı saldırı: 9 ölü

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#Sırbistan#Okul#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 13:08

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 14 yaşındaki bir öğrencinin kendi okuluna düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. 7. sınıf öğrencisi çocuğun saldırıyı babasının silahı ile düzenlediği öğrenildi, polis konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlköğretim Okulu’nda 7. sınıf öğrencisi, öğrencilerin ve okul güvenlik görevlilerinin üzerine silahla ateş açtı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, veliler de okula akın etti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, saldırıda 6 öğrenci, iki öğretmen bir de güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Sırbistan’da ilkokulda silahlı saldırı: 9 ölü
SALDIRININ SEBEBİ BİLİNMİYOR

Polis saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 14 yaşındaki öğrenciyi gözaltına alırken, çocuğun kendi okulunu neden hedef aldığı henüz bilinmiyor.

Sırp devlet televizyonu RTS'ye konuşan bir görgü tanığı "Çığlık atarak okuldan kaçan çocukları gördüm. Daha sonra üç el silah sesi duydum." dedi.

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BABASININ SİLAHI İLE SALDIRMIŞ

Polis kan donduran saldırıya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"İhbar alındığınıda mevcut tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edildi. Babasının silahı ile öğrencilere ve okul görevlililerine ateş açan 7. sınıf öğrencisi yakalandı."

Sırbistan’da ilkokulda silahlı saldırı: 9 ölü
İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında “Suçu işlediğinden şüphelenilen okulun öğrencisi K.K. (2009) okul bahçesinde bulunarak gözaltına alındı. Tüm polis güçleri hala sahada ve bu trajediye yol açan tüm gerçekleri ve koşulları aydınlatmak için yoğun bir şekilde çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Sırbistan’da ilkokulda silahlı saldırı: 9 ölü

Yerel basında, zanlının polis tarafından elleri kelepçeli ve başı ceketle örtülü olarak olay yerinden götürüldüğüne dair görüntüler yer aldı.

Okulun bulunduğu Vracar bölgesinin Belediye Başkanı Milan Nedelikoviç, doktorların öğretmenin yaşamını kurtarmak için müdahale ettiğini duyurdu.

Balkan ülkleerinde 1990'lardaki savaş ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce yasa dışı silah bulunuyor.

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Sıkı bir bireysel silahlanma politikası olan Sırbistan'da bu tür silahlı saldırılar nadir görülüyor. Ancak Sırbistan, bireysel silahlanma oranının en yüksek olduğu Avrupa ülkeleri arasında.

2019'da Sırbistan'da her 100 kişiye 39,1 ateşli silah düşüyordu.

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#Sırbistan#Okul#Saldırı

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