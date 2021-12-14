Son dakika: Koronavirüs bitmeden yeni salgın paniği... 89 kişi öldü! DSÖ ekip gönderdi

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Dünyanın koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi son sürat devam ediyor. Her gün binlerce cana mal olan virüs son dönemde varyantlar ile gündemde.

Bilim dünyası Omicron'u deşifre etmek için zamana karşı yarış verirken Güney Sudan'dan gelen haber ile sarsıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin Jonglei eyaletinin kuzeyinde yer alan Fangak kasabasında bilinmeyen bir hastalık 89 kişinin ölmesine neden oldu.

Uzmanlar ölümlerin arkasında kolera virüsünün olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu. Ancak Fangak'taki yerel sağlık yetkilileri, hastalardan alınan ilk örneklerin kolera için olumsuz sonuçlar verdiğini açıkladı.

Kısa sürede bölgede paniğe neden olan hastalık ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) harekete geçti. DSÖ söz konusu ölümlerin kaynağını belirleyebilmek için bölgeye görev gücü gönderme kararı aldı.

DSÖ'den Sheila Baya BBC'ye yaptığı açıklamada 'Risk değerlendirmesi yapmak için bir müdahale ekibi göndermeye karar verdik' dedi.

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Son dönemde sel felaketi ile boğuşan bölgeye ulaşımın kısıtlı olduğuna dikkat çeken Baya, ekip için helikopter tahsis edildiği bilgisini paylaştı.

BM'ye göre, sel bölgedeki 700 binden fazla insanı etkiledi. Sel nedeniyle pek çok kimyasal maddenin suya karıştığını belirten yerel kaynaklar ölümler ile sel arasında bir bağlantı olabileceğini belirtiyor.

Bölgede faaliyet gösteren uluslararası yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar ise gıda kıtlığı ve hastalıklar da dahil olmak üzere sel felaketlerinin yol açtığı durumun sağlık ekipleri üzerinde baskı oluşturduğunu duyurdu.