Son dakika: Kırım Köprüsü'nde dumanlar yükseliyor! Ukrayna S-200 füzesiyle saldırdı

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Ukrayna savaşında çatışmalar 18 aydır devam ederken, uluslararası ajanslar bugün Kiev'in taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan gelen son dakika haberini okuyucuları ile paylaştı...



Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın S-200 füzesiyle Kırım Köprüsü’ne saldırı girişiminde bulunduğunu, saldırının başarısız olduğunu, herhangi bir hasar ya da can kaybının meydana gelmediğini duyurdu.



GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Rusya Ukrayna füzesinin zamanında tespit edildiği ve Rus hava savunma sistemlerince havada engellendiğini vurgulasa da sosyal medyaya düşen görüntülerde Rusya için kritik öneme sahip ve daha önce de Ukrayna saldırılarına hedef olan Kırım köprüsünün üzerinde yoğun bir duman bulutu olduğu görüldü.





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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan bir açıklamada ise Ukrayna’nın gece saatlerinde Karadeniz’deki Kırım Yarımadasına 20 İHA ile saldırı gerçekleştirme girişiminde bulunduğu duyuruldu.

İHA’ların 14’ünün hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü, 6’sının ise elektronik harp sistemiyle önlendiği aktarıldı. Can kaybı veya hasar meydana gelmediği belirtildi.

Kırımlı yetkililer ise yarımadayı Krasnodar bölgesine bağlayan Kırım Köprüsü'ndeki trafiğin yerel saatle 01.30'dan itibaren 2 saat süreyle durdurulduğunu belirtti.



Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım yarımadasını Rusya'ya bağlayan ve yapımı milyonlarca dolara mal olan Kırım Köprüsü Rus askerlerine malzeme taşımak için hayati bir bağlantı görevi görüyor.

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Ukrayna tarafından Kırım'ın ilhakının sembolü olarak görülen köprü uzun süredir Kiev'in hedefindeydi ancak son haftalarda daha yoğun ve artan saldırılara maruz kaldı.

RUS SALDIRILARI SÜRÜYOR

Öte yandan Ukrayna'nın Zaporijya ve Harkov bölgelerine Rusya'nın düzenlediği saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Orikhov'a düzenlediği güdümlü hava saldırısında bir polis memuru hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

Cumartesi sabahı erken saatlerde Rus birliklerinin Kupiansk bölgesindeki Vuzlovyi köyüne düzenlediği bombardımanda ise yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.