Son dakika...Kiev'de patlamalar: Hava savunma sistemleri aktif edildi

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Kiev'de çok sayıda patlamalar yaşandığı aktarıldı. Şehirde acil durum sirenlerinin çaldığı duyulurken, Belediye Başkanı Klitschko Rusya'nın alt yapı tesislerini hedef aldığını duyurdu.

Hava savunma sistemlerinin aktif duruma geçirildiği belirtildi.

Yerel kaynaklara göre 70'den fazla füzenin Rusya tarafından ateşlendiği aktarılıyor.

Enerji altyapısını hedef alan saldırılar, son aylarda Rus güçlerinin savaş alanında verdiği birkaç önemli kaybın ardından Ukrayna'da yeni saldırı stratejisi olarak devam ediyor.

DEMİRYOLU ULAŞIMI DURDU

Harkiv, Kirovohrad, Donetsk ve Dinipro arasında ulaşımın sağlandığı demiryolu şebekesinin saldırılardan etkilendiği son haberler arasında. Demiryolu ağının bağlı olduğu elektrik şebekesinin saldırılardan etkilendiği ve hattın durduğu söylendi.

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SİVİLLERE AİT BİR BİNA VURULDU: 2 ÖLÜ 5 YARALI

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Krıvıy Rih şehrinde sivillere ait bir binanın hedef alındığı doğrulandı.



Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölge Valisi Valentyn Reznichenko, Rus ordusunun Kryvyi Rih kentini füzeyle vurduğunu, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2'si çocuk 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

HARKİV'E ELEKTRİK SAĞLANAMAYACAK

Altyapı tesisleri ve enerji merkezlerinin hedef alındığı saldırılar sonucu Harkiv ve Poltava'da şehirlerinde elektrik kesintisi yaşandığı Kiev yönetimi tarafından aktarılamamıştı.

Elektrik sağlayıcı Oblenergo Şirketi yaptığı açıklamada, yoğun saldırılar sonucu Harkiv'in tamamen elektriksiz kalacağını duyurdu.



KİEV'DE 3 BÖLGE VURULDU

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da saatler önce Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın Kiev’deki Desniansky, Dniprovsky ve Holosiyivsky bölgelerini vurduğunu açıkladı.



Halka sığınaklarda kalma çağrısından bulunan Klitschko, "Metro hizmeti, tüm hatlarda geçici olarak durduruldu. Yeraltı istasyonları sığınak görevi görüyor. Hava saldırısı alarmı devam ediyor. Lütfen sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı. Klitschko, "Enerji altyapısının hasar görmesi nedeniyle başkentin tüm bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor" bilgisini paylaştı.





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Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında dün Rusya’nın Herson’a yönelik saldırısı sırasında Kızılhaç tıbbi yardım merkezinin vurulduğunu ve 1 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Ölen kadın sağlık görevlisiydi, bir gönüllüydü. Yakınlarına baş salığı diliyorum. Bugünün başından beri Rusya Herson’u 16'dan fazla kez fazla bombaladı, sadece bir günde!” dedi.

Harkiv’in bölgelerinin de bombaladığını ve Donbas’ta da Rus saldırılarının devam ettiğini ifade eden Zelenski, “İşgalciler herkesi ve sahip oldukları her şeyi saldırı için kullanıyorlar. Ordumuzu yenemiyorlar. Bu yüzden savunma için kullanılabilecek hiçbir bina, hatta duvar bile kalmaması için her kasabayı ve köyü fiziksel olarak yok ediyorlar. Bunu durdurmanın tek yolu, Rus teröristleri adım adım Ukrayna topraklarından çıkarmak ve Rusya üzerinde baskı kurmaya devam etmektir” ifadelerini kullandı.





