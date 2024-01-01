Son dakika... Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

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Japonya yeni yıla deprem haberi ile uyandı.

USGS ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki Ishikawa eyaletinde meydana gelen depremin 7.4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Depremin ardından tsunami alarmı verildi.

Japon kamu yayıncısı NHK TV, su baskınlarının 5 metreye kadar çıkabileceği konusunda uyardı ve insanları olabildiğince hızlı bir şekilde yüksek araziye veya yakındaki bir binanın tepesine kaçmaya çağırdı.

İLK TSUNAMİ DALGALARI KIYI ŞERİDİNE ULAŞTI

NHK, yüksekliği 1 metreyi aşan dalgaların Ishikawa Eyaletindeki Wajima Şehri kıyılarına çarptığını bildirdi.

NÜKLEER SANTRAL KONTROL EDİLİYOR

Depremin ardından bölgedeki nükleer santralde herhangi bir aksaklık olup olmadığının belirlenmesi adına kontrol edildiği açıklandı.

ABD merkezli haber ajansı AP depremin büyüklüğünü 7.5 olarak açıklamıştı.

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