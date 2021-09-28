Son dakika... İsveç'te patlama: Onlarca yaralı var!

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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER- İsveç'in Göteborg kentindeki binada patlama meydana geldi.

Reuters'ın Kamu radyosu SR'ye dayandırdığı habere göre, patlama nedeniyle 25 kişi yaralandı.

Yaralananların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı açıklandı.

Bugün erken saatlerde meydana gelen patlama ile ilgili polis soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sahlgrenska Üniversite Hastanesi sözcüsü ise hastaneye kaldırılan kişilerden üç kadının ağır şekilde yaralandığı bilgisini paylaştı.

Patlamanın nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmazken bölgede yaşayan yüzlerce kişinin güvenlik gerekçesi ile tahliye edildiği bildirildi.