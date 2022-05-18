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Son dakika: İsveç ve Finlandiya NATO'ya resmen başvurdu!

#NATO#Finlandiya#İsveç

NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın başvurularını bu sabah yaptığı açıklandı. NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg başvuruları 'tarihi bir adım' olarak değerlendirdi.

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Finlandiya’nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç’in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff, Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Korhonen ve Wernhoff, canlı yayında başvuru belgelerini Stoltenberg’e teslim etti.

NATO temsilcilerinden başvuru belgelerini alan Stoltenberg yaptığı açıklamada, “Her ulusun kendi yolunu seçme hakkı vardır. Siz de uzun demokratik süreçlerden sonra seçiminizi yaptınız. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma taleplerini memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Diplomatik kaynaklar iki ülkenin katılımının onaylanmasının bir yıla kadar sürebileceğini belirtiyor

Her iki ülkenin de NATO’nun yakın ortakları olduğunu belirten Stoltenberg, “NATO'ya üyeliğiniz ortak güvenliğimizi güçlendirecektir. Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Müttefikler NATO yolunda atacağınız sonraki adımları değerlendirecek” ifadesini kullandı.

Son dakika: İsveç ve Finlandiya NATOya resmen başvurdu


"TÜRKİYE İLE SORUNLARI ÇÖZMEYE HAZIRIZ"

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson dün yaptığı açıklama ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu bugün yapacağını duyurmuştu.

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Süreci Finlandiya ile el ele götürmeyi planladıklarını belirten Andersson başvuru süreci hakkında 'Türkiye ile konuşarak her türlü sorunu çözmeye hazırız' demişti.

Son dakika: İsveç ve Finlandiya NATOya resmen başvurdu

FİNLANDİYA PARLAMENTOSUNDA ÇARPICI SONUÇ

Finlandiya parlamentosunda  dün yapılan oylamada 200 milletvekilinden 188'inin NATO üyeliği lehinde oy kullandığı açıklandı. 

Ülkenin kararı Batı medyasında  '75 yılı aşkın bir süredir devam eden bağlantısızlık politikasından çarpıcı bir dönüş' olarak yorumlandı.

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