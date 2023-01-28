Son dakika: İsveç NATO üyelik sürecini durdurdu

Haberin Devamı

İsveç'in kararının ardından CNN Türk canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "İsveç'in NATO'ya girme şansı asla yok" diyerek şunları söyledi:



"TÜRKİYE TEHDİTLE İŞ YAPMAZ"



Türkiye anahtar ülke konumunda. Türkiye'nin istediği şartlar sağlanana kadar girme şansı yok demiştik. Bizim çizdiğimiz çizginin kenarından dahi geçemedi İsveç. Mevcut şartların yanı sıra üstüne süreç yaşandı. Bu durumda İsveç'in yapması gerekenler net. Ama ne böyle bir akıl ne de niyet var. İsveç, ABD'den aldığı akılla NATO'ya girmek için her yolu denedi. İsveç'te ciddi bir kesim neden girelim diyerek karşı çıkıyor. Bu sorgu var. Etkileri mi bilinmez, İsveç'in bu adımıyla karşılaştık. Üyeliğin ilerleme sağlamayacağını gördüğü için işi çıkmaza getirmemek için dondurma bir çıkış yolu olarak görüldüğünü düşünüyorum. Ben burada ABD'nin dahli olabileceği kanaatindeyim. Biliniyor ki, Türkiye asla tehditlerle iş yapmaz. İsveç, bunları istese de bu yoldan dönüşü çok zor. Terör örgütlerine vaatlerle ayakta tutmaya çalıştılar. Tehlikeli bir uç ki, size döner kullandığınız silah. Şu an o hava hakim.

Haberin Devamı

"İsveç'İN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI LAZIM"



İsveç'in yapması gereken belli. FETÖ ve PKK'dan arananların iadesi. İsveç bir şeyi yeniden keşfetmiyor, üzerine düşeni yapması isteniyor. İsveç'in görevleri yaptığı takdirde terör örgütlerinin tepkisi olacak mı? Ben olacağı kanaatindeyim. ABD ve İsveç yol ayrımına geldi. Kendi akıllarında seçimi sonuçlandırmışlar. Geçtiğimiz günlerde ekonomistin söylediği sözler anlatıyor. Akıl tutulması diyeceğimiz bir cevap verdi. Dış odakların hayalindeki cevap. ABD ve İsveç boşa NATO'yu gündemde tutarak gerilimi artırmanın anlamı yok, seçime odaklanalım diye düşünüyorlar. Küresel bir çeteden bahsediyoruz şu anki merkezi ABD. ABD'yi konumlandırdık, Danimarka, İngiltere'ye ne diyeceksiniz. Her devlette olan işbirliği sistemini konuşuyoruz. Şu an talimatla girme iradesi koyan İsveç' aynı akıl 'dur' dedi. Bu bir taktik. Aynı zamanda birçok etken var. Bunlardan birisi Anadolu tabiriyle raconu çizdirmeyelim.



İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KURAN YAKMIŞTI



Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, geçen hafta İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği çirkin eylemin ardından aynı provokasyonu Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da da yapmıştı. Paludan, Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği karşısında ve camiye yakın bir bölgede polis koruması altında cuma namazından çıkan Müslümanlara bakarak, yanında getirdiği Kuran’ı ateşe vermişti.