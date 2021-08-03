Son dakika... İşte koronavirüs aşısının faydasının en net görüntüsü

Dünya 2019'un son günlerinden beri koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde.

4 milyondan fazla kişinin hayatına mal olan virüs için bilim dünyası ise tabiri caizse aylardır teyakkuz durumunda.

Bu kapsamda pek çok aşı geliştirildi ve dünya genelinde yapılan milyarlarca doz aşı aşı ile pandemiye karşı elimiz güçleniyor.

Ancak uzmanlar aşı karşıtlığının önümüzdeki süreçteki en büyük tehlike olacağı uyarısında bulunuyor. Zira aşı olmayan kişiler virüsün yeniden mutasyona uğrayacak alan bulmasına yardımcı oluyor.

ABD'den aşı tartışmalarına son noktayı koyacak bir görüntü geldi. Missouri'deki SSM Health Saint Louis Üniversite Hastanesi Tıbbi müdürü Dr Ghassan Kamel, çift aşılı bir kişinin akciğerleri ile aşı olmayan bir kişinin akciğerleri arasındaki farkı gösteren X-ışınlarını paylaştı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, ikisi de Kovid pozitif olan hastaların x-ray görüntüleri aşının faydasını gözler önüne serdi.

Zira çift aşılı hastanın röntgeni, çoğunlukla oksijeni soluyabildiğini gösterir, aşılanmamış Kovid-19 hastasının röntgeni ise büyük miktarda virüs ve yoğun yara izi olduğunu gösteriyor.

Aşının yarattığı pozitif farkı gözler önüne sermek için bu çalışmaya imza attıklarının altını çizen Kamel, 'mutlaka aşı olun' çağrısında bulundu.

Öte yandan dünya genelinde 4 milyar 210 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı.

Çin 1 milyar 690 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 472 milyon 220 bin ile Hindistan, 346 milyon 920 bin ile ABD, 142 milyon 560 bin ile Brezilya, 92 milyon 380 bin ile Almanya, 89 milyon 110 bin ile Japonya, 85 milyon 340 bin ile İngiltere izledi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 74 milyon 13 bin 635 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı. Ülke genelinde 41 milyon 204 bin 388 kişiye ilk doz, 27 milyon 703 bin 458 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 199 milyon 760 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 252 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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