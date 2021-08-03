Son dakika... CDC'den çift aşı olanlara Delta uyarısı
Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) Delta varyantı ile ilgili yeni açıklamalar geldi. CDC çift aşı olanlar için de bir uyarıda bulundu.
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Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) son dönemde varyantlar ile gündemde. Bunlardan en dikkat çekeni ise Delta.
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İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Haliyle bu varyant küresel vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.
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CDC UYARDI!
Delta dünyanın gündemindeki yerini korurken Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) ezber bozan açıklamalar geldi. CDC çift aşı olanlar için de bir uyarıda bulundu.
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AŞI OLSANIZ BİLE ÇEVRENİZE BULAŞTIRABİLİRSİNİZ
ABD basınında yer alan haberlere göre, Delta'nın bulaşıcılığı hakkında uyarılarda bulunan CDC çift aşılı kişilerin de Delta'ya yakalanabileceğini açıkladı.
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Başka bir deyişle söz konusu rapora göre, aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.
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Konu ile ilgili konuşan CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, 'Diğer varyantlardan farklı olarak, Delta ile enfekte olan aşılanmış kişilerin virüsü bulaştırabileceğine dair endişeleri artırıyor' dedi. Aşının Delta'ya karşı koruyuculuk sağladığının altını çizen CDC uzmanları aşılı kişilerin farkında olmadan virüsün yayılmasına yardımcı olabileceğini belirtti.
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BU BELİRTİLERE DİKKAT
Çoğu durumda aşılanan kişilerin koronavirüs ile mevsimsel soğuk algınlığını ayırt edemediğinin altını çizen uzmanlara göre çift aşı olup virüse yakalananların gösterdiği en yaygın belirtiler şöyle...
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ZOE Covid Semptom çalışması kapsamında bu kişilerde 4 ana semptom belirlendi. Ekipten yapılan açıklamada bunların baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı olduğu bilgisinin altı çizildi.
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HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?
Peki hangi aşı Delta'dan ne kadar koruyor? İşte yapılan son araştırmalara göre, koronavirüs aşılarının Delta'ya karşı sunduğu koruyuculuk oranları...
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İngiliz bilim insanları Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkisini açıkladı. 20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 88 etkili.
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Reuters'ta yer alan habere göre, Public Health England (PHE) araştırmacıları bir başka varyant olan Alpha için de bu aşıyı mercek altına aldı. Bilim insanları iki doz Pfizer aşısı Alpha varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 93.7 etkili olduğunu saptadı.
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KORUYUCULUK ORANI REVİZE EDİLDİ
PHE söz konusu aşının ilk dozunun Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı yaklaşık % 33 etkili olduğunu söylemişti. Son çalışma ile bu oran yüzde 36'ya revize edildi.
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Geçtiğimiz günlerde ülkemizde kullanılan bir başka aşı olan Sinovac için Delta koruyuculuk oranı açıklanmıştı. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.
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Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.
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Moderna da aşısının Delta'ya karşı etkinlik oranını açıkladı. Şirket ikinci aşı dozunu aldıktan bir hafta sonra sekiz hastadan kan örnekleri aldı ve onları birden fazla varyanta maruz bıraktı.
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Aşı, Delta varyantı da dahil olmak üzere test edilen tüm varyantlara karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretti. Yapılan resmi açıklamaya göre, antikor seviyeleri Delta varyantına karşı sadece 2,1 kat düştü.
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Delta ile ilgili son açıklama Novosibirsk Devlet Üniversitesi Laboratuvarı Başkanı ve Rusya Bilimler Akademisi üyesi Sergey Netesov'tan geldi. Netesov Sputnik'e verdiği demeçte aşının Delta varyantına karşı sağladığı koruma oranını da açıkladı. Nestov, 'Aşı delta varyantına karşı yüzde 90 koruma sağlıyor' dedi.