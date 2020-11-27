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Haber Giriş: 27.11.2020 - 17:25 | Son Güncelleme:

Son dakika: İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı

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Son dakika: İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı
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İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı. İran Savunma Bakanlığı, Fahrizade'nin ağır yaralandığını ve kaldırıldığını hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'nin öğleden sonra Tahran'a bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. 

İran Savunma Bakanlığı, Fahrizade'nin hayatını kaybettiğini aktardı. Bakanlık açıklamasına göre; Fahrizade'nin korumaları ile teröristler arasında çatışma yaşandı. Bu sırada Fahrizade ve koruması ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Fahrizade, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.

 

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