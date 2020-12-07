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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 07.12.2020 - 13:42 | Son Güncelleme:

Son dakika: İran'dan Hamaney iddialarına cevap!

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Son dakika: İran'dan Hamaney iddialarına cevap!
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Dün sosyal medyada İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atılmış, bu flaş iddia dünyada bir numaralı gündem maddesi haline gelmişti. Gelen son dakika haberine göre İranlı yetkililer Hamaney'le ilgili iddialara yanıt verdi.

Dün sosyal medyada İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atılmış, bu flaş iddia dünyada bir numaralı gündem maddesi haline gelmişti. Gelen son dakika haberine göre İranlı yetkililer Hamaney'le ilgili iddialara yanıt verdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars Haber Ajansı'nın son dakika olarak duyurduğu habere göre Hamaney'e yakın kaynaklar dini liderin öldüğü söylentilerinin doğru olmadığını, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. 

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