Son dakika... İran'dan flaş karar: Ahlâk polisi lağvedildi

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İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlâk polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Amini'nin ardından ülkenin birçok noktasında başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

Gösteriler 3'üncü ayına girerken İran'dan dikkat çeken bir hamle geldi.İran Başsavcısı, ahlâk polisinin lağvedildiğini açıkladı

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Konseyi, protestolarda şu ana kadar aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR) ise 29 Kasım'da yayımladığı raporda, gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 448 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.