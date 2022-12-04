Fransa bu skandalla çalkalanıyor... Macron'dan flaş hamle!

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaşın başından itibaren Ukrayna'ya maddi ve askeri destek sağlayan Batı, Rusya'yı ise yaptırımlar ile durdurmaya çalışıyor.

Moskova'ya karşı bir dizi yaptırım açıklayan Batı'nın son hamlesi Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması oldu.

Rusya'dan deniz yoluyla petrol alımını yasaklayacak olan Avrupa Birliği, Rus ekonomisine bir darbe daha indirdi.

Üye ülkeler, Rus ham petrolü için varil başına 60 dolarlık bir tavan fiyat belirlediler. G7 ülkeleri ve Avustralya da aynı yönde karar aldı.

Bu hamle 'Rusya'ya yeni darbe' olarak lanse edilirken Fransa'dan gelen haber kısa sürede önce ülkenin sonra dünyanın gündemine adeta bomba gibi düştü.

Tavan fiyatta ana hedef, yaptırımlara ve fiyat indirimlerine rağmen petrolden elde ettiği gelir geçen yıla oranla yükselen Rusya’nın petrol satmasının engellenmesi değil sattıklarından elde ettiği kazancın düşmesini sağlamak.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Fransa'nın tüm bu çabalara rağmen Rusya ile enerji alanında ticarete devam ettiği ortaya çıktı. Gazeteler bu gelişmeyi 'Fransa yakalandı' başlığı ile okurlarına sundu.

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Greenpeace, Rusya'dan Fransa'nın kuzeyindeki Dunkirk limanına gelen hem ham hem de zenginleştirilmiş düzinelerce varil uranyum bulunduğunu açıkladı.

Çevreci örgüt, Avrupa ülkelerinin bu ticarete devam etmelerini 'skandal' olarak nitelendirdi.

Greenpeace adına açıklamalarda bulunan Pauline Boyer şunları söyledi;

'Ukrayna'daki savaş tüm şiddetiyle sürerken Rusya ile nükleer ticaret peşinde koşmak bir skandal.'

MACRON'DAN UKRAYNA'YI KIZIRACAK HAMLE

Fransa bu skandalla çalkalanırken Macron'dan Ukrayna'daki savaş ile ilgili flaş bir hamle geldi.

Daha önce yaptığı açıklamalar ile Ukrayna'nın tepkisini çeken Fransız lider geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Macron şimdi de NATO'nun Ukrayna'daki ihtilafın çözümünde Rusya'nın güvenliği için nihai garantilere ağırlık vermesi gerektiğini söyledi.

Batı’nın Rus petrolüne varil başına 60 dolarlık üst fiyat limiti getirmesi Moskova’nın tepkisini çekti. Ukrayna ise petrol yaptırımını yetersiz bularak, “Putin’i savaştan vazgeçirmek için Rus petrolüne üst fiyat limiti 60 değil, 30 dolar olmalıydı” açıklamasıyla tepki gösterdi.

Fransız lider, Ukrayna'daki savaşın bitmesinin ardından Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinin Rusya için güvenlik garantileri içermesi gerektiğini söyledi.

Macron'un bu sözleri 'Rusya'ya göz kırptı' şeklinde yorumlandı.

UKRAYNA BU SÖZLERLE CEVAP VERMİŞTİ

MACRON'un 'Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz' sözlerine Ukrayna'dan yanıt gecikmemiş Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba 'Rusya'yı küçük düşürmemeye yönelik çağrılar, ancak Fransa'yı ve buna çağrıda bulunan diğer ülkeleri küçük düşürebilir' demişti.