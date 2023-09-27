Son dakika... Irak'ta yangın faciası: 113 kişi öldü, 150 kişi de yaralandı

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Irak'ın Ninova vilayetinin Hamdaniya ilçesinde,içinde 800 kişinin bulunduğu bir düğün salonunda çıkan yangın en az 113 kişinin ölümüne 150 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Bölge valisi Hasan el-Allak, ölü ve yaralı sayısının sabit olmadığını ve artabileceğini belirtti.



Yaralılar bölgedeki hastanelere nakledilirken, düzinelerce insanın kan bağışı yapmak için hastane bahçelerinde toplandığı görüldü.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ancak ilk raporlara göre yangın havai fişeklerin yakılmasından sonra çıktı.

Olay yerindeki görgü tanıkları, yerel saatle 22.45 sıralarında binanın alev aldığını ve insanların koşarak dışarı çıktığını anlattı.

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Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani'nin ofisi yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, Irak Sağlık Bakanlığı, Bağdat ve diğer illerdengönderildiğini duyurdu.Sosyal medyada yayınlanan ve yangının başlamasından birkaç dakika önce çekildiği iddia edilen video kliplerde, düğün salonunun tavanından yanan panel parçalarının düştüğü, davetlilerinin panik içinde masalardan atlayıp güvenli bir yere kaçmaya çalıştıkları görülüyor.

Irak devlet haber ajansı INA, binadaki yanıcı panellerin alevlerin yayılmasına ve tavanın bazı kısımlarının düşmesine neden olmuş olabileceğini söyledi.



Gelin ve damadın ölenler veya yaralananlar arasında olup olmadığı henüz bilinmiyor.



Onlarca yıldır süren çatışmaların ardından altyapısı bakıma muhtaç durumda olan ülke, düzenli olarak ölümcül yangınlara ve kazalara sahne oluyor.

2021 yılının Temmuz ayında ülkenin güneyindeki bir hastanenin Kovid ünitesinde çıkan yangında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.





