Son dakika... Irak'ta yangın faciası: 113 kişi öldü, 150 kişi de yaralandı

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Irak'ın Ninova vilayetinin Hamdaniya ilçesinde,içinde 800 kişinin bulunduğu bir düğün salonunda çıkan yangın en az 113 kişinin ölümüne 150 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Bölge valisi Hasan el-Allak, ölü ve yaralı sayısının sabit olmadığını ve artabileceğini belirtti.
Yaralılar bölgedeki hastanelere nakledilirken, düzinelerce insanın kan bağışı yapmak için hastane bahçelerinde toplandığı görüldü.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ancak ilk raporlara göre yangın havai fişeklerin yakılmasından sonra çıktı.
Olay yerindeki görgü tanıkları, yerel saatle 22.45 sıralarında binanın alev aldığını ve insanların koşarak dışarı çıktığını anlattı.
Irak devlet haber ajansı INA, binadaki yanıcı panellerin alevlerin yayılmasına ve tavanın bazı kısımlarının düşmesine neden olmuş olabileceğini söyledi.
Gelin ve damadın ölenler veya yaralananlar arasında olup olmadığı henüz bilinmiyor.
2021 yılının Temmuz ayında ülkenin güneyindeki bir hastanenin Kovid ünitesinde çıkan yangında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.