Yüzbinlerce doları böyle açıklamaya kalktı... Yolsuzlukla suçlanan Senatör Menendez’in Küba bahanesi boş çıktı

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Türkiye karşıtı açıklamaları ve Kongre içindeki yasama çalışmalarıyla bilinen Senatör Bob Menendez’e yönelik hazırlanan rüşvet ve yolsuzluk iddianamesine ve çığ gibi büyüyen istifa çağrılarına rağmen 69 yaşındaki siyasetçi, senatör koltuğunu terk etmemekte kararlı. Memleketi New Jersey’de önceki gün basın toplantısı düzenleyen tartışmalı senatör, evinde Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan aramada bulunan 100 binlerce dolara açıklık getirmeye çalışırken, o paraların zor zamanlar için kendi tasarruf hesabından çekildiğini iddia etti.

‘PARALARI BEN ÇEKTİM’

Menendez, “Küba’da ailem mal varlıklarına el konulması tecrübesi yaşadığından ötürü ve 30 yıldır acil durumlar için tuttuğum kişisel tasarruf hesabımdan binlerce dolar nakit çektim. Bu, biraz modası geçmiş gibi görünebilir, ancak bunlar, 30 yıl boyunca yasal olarak elde ettiğim gelire dayalı olarak kişisel tasarruf hesabımdan çekilen paralardı” dedi. Küba göçmeni bir ailenin çocuğu olan Menendez, yüz binlerce dolar para bulundurmasını Küba’daki komünist rejime bağladı, ancak ailesi ABD’ye 1954 yılında göç etmişti, yani komünist devrim gerçekleşmeden 5 yıl önce. Menendez’in kendisi de New York’ta dünyaya geldi.

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BANKNOTLARDA DNA İZİ

New Jerseyli senatör, paraları kendi hesabından çektiğini öne sürmesine rağmen iddianameye göre Menendez’in evinde bulunan içi para dolu zarfların üzerinde Mısırlı iş adamının ve iş adamının şoförünün DNA’sı ve parmak izleri tespit edildi. Siyasi hayatı için mücadele eden Menendez, “tüm gerçekler ortaya çıktığında sadece aklanacağıma değil, aynı zamanda New Jersey’in kıdemli senatörü olacağıma da kesinlikle inanıyorum” derken, davanın şu ana kadarki en büyük savaşı olacağının altını çizdi. Siyasetçi, masumiyet karinesi ilkesini hatırlatarak, kendisinin de suçlamalar kesinleşene kadar masum muamelesi görmesi gerektiğini söyledi.

KOLTUĞUNA TALİP ÇIKTI

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Yolsuzluk iddianamesi sonrasında Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanlığından geçici olarak ayrılan Bob Menendez’in senatörlüğü bırakmama kararlılığına rağmen, önümüzdeki yıl Kasım ayında girmesi gereken seçimlerden önce kendi partisi içinden ilk rakip ortaya çıktı. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Andy Kim, senato koltuğu için ön seçimlerde Menendez’e karşı aday olacağını açıkladı. Ayrıca Menendez’in “görevi bırak” çağrılarına kulak tıkamasına rağmen bir istifa çağrısı daha geldi. Vermont Senatörü Peter Welch, X isimli platformda yaptığı açıklamada, Menendez’i koltuğunu bırakmaya çağırdı. Welch, Pensilvanya Senatörü John Fetterman’dan sonra Menendez’in istifa etmesi gerektiğini söyleyen ikinci ABD Senatörü oldu.

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ABD DIŞİŞLERİ SESSİZ: SÜREKLİ TÜRKİYE ALEYHİNE ÇALIŞMIŞTI

Washington’daki Yunan ve Ermeni lobisi ile yakınlığı sır olmayan Senatör Menendez’in bu zamana dek sözde “Ermeni soykırımı”, CAATSA yaptırımlarının yasaya dönüştürülmesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne silah ambargosunun kaldırılması, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması ve Türkiye’ye F-16 satışının engellenmesi gibi meselelerde en ön sıralarda yer aldığı biliniyor. Geçen ay Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ziyarette bulunan Menendez’e Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi hizmetlerinden ötürü ‘Aziz Barnabas Altın Madalyası’ takdim etmişti. Rum Yönetimi, 2 yıl önce de Senatör’e ‘Makaryos Büyük Haç Nişanı’ vermişti. Yunanistan’da da Menendez’e nişan ve madalyalar verilmişti. Senatör, ABD’deki Ermeni lobilerinin etkinliklerinde de aranan bir isim. Menendez’e Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) tarafından da hizmetleri için geçmişte ödül verilmişti.

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DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ: ‘YORUM YOK’

Mısırlılara hassas ABD devletine ait bilgiler vermekle de suçlanan Menendez’in başka yabancı hükümetlerle de yolsuzluk yapıp yapmadığı şu an için belirsiz. Hürriyet, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller’a konuyu sordu. “Hakkında iddianame hazırlanan senatörün geçmişte yine pozisyonunu kullanarak sizden bazı bilgiler almış olabileceği ve bu bilgileri diğer yabancı hükümetlere satmış olabileceği yönünde Dışişleri Bakanlığı içinde herhangi bir endişe veya hâlihazırda süren bir soruşturma var mı?” sorusuna Miller, “bahsettiğiniz iddianame, devam eden bir kolluk kuvvetleri meselesi olduğu için bu konuda yorum yapmam uygun olmaz” diyerek cevap verdi.