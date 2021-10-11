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Son dakika... Irak Başbakanı açıkladı: Bağdadi'nin yardımcısını yakaladık!

#DEAŞ#Bağdadi#Irak
Son dakika... Irak Başbakanı açıkladı: Bağdadinin yardımcısını yakaladık

Irak Başbakanı 2 yıl önce öldürülen DEAŞ lideri Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığını duyurdu.

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Irak Başbakanı Mustafa El-Kadhimi bugün Irak güçlerinin katledilen DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısını yakaladığını duyurdu.

Gözaltına alınan kişinin daha önce DEAŞ'ın mali işlerinden sorumlu olan Sami Jasim Muhammed el-Jaburi olduğuna inanılıyor.

2019'da ABD, Sami Jasim Muhammed el-Jaburi de arasında olduğu üç önemli DEAŞ üyesi için 5 milyon dolar ödül koymuştu.

Bağdadi, 2019'da Suriye'deki özel bir ABD operasyonu sırasında öldürülmüştü.

DEAŞ Bağdadi'nin ölümünü doğrulamış ve yerine Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kuraşi'nin atandığını duyurmuştu.

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#DEAŞ#Bağdadi#Irak