Son dakika: İngiltere'den gündeme bomba gibi düşen aşı iddiası... Rusya tüm bilgileri çaldı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İngiliz basını yazdı... Çok konuşulacak aşı iddiasıİngiliz basını yazdı... Çok konuşulacak aşı iddiası!#Kovid Aşısı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Musleradan inanılmaz hata Yediği gol olay oldu... Messi şut bile atmadı...Muslera'dan inanılmaz hata! Yediği gol olay oldu... Messi şut bile atmadı...#Muslera
Öğrenci servisi devrildi, 5 kişi öldü Acı haberle yıkıldılarÖğrenci servisi devrildi, 5 kişi öldü! Acı haberle yıkıldılar#Afyonkarahisar
Kira zammına hukuk freni İşyeri kiralarıyla ilgili önemli uyarı geldiKira zammına hukuk freni! İşyeri kiralarıyla ilgili önemli uyarı geldi#Kira
Dekardan 25 bin TL kazanıyor Hobi olarak başlamıştı... Şimdi Avrupa’ya ihraç ediyorDekardan 25 bin TL kazanıyor! Hobi olarak başlamıştı... Şimdi Avrupa’ya ihraç ediyor#Kurt Üzümü
Müsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştıMüsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştı #Balıkçılık
9 şehirde pandemiyle birlikte talep yağdı... Vergisi yok, arsası yok9 şehirde pandemiyle birlikte talep yağdı... Vergisi yok, arsası yok!#Tiny House
Sezer Öztürk kayıplara karıştı Flaş gelişme: Dikkat çeken HTS detayıSezer Öztürk kayıplara karıştı! Flaş gelişme: Dikkat çeken HTS detayı#Sezer Öztürk
Sahnede büyük şok Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldüSahnede büyük şok! Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldü#Rusya
Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki korkusu Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki korkusu !#Kovid Aşısı
Beyoğlunda şaşırtan olay 60 gün trafikten menedildiBeyoğlu'nda şaşırtan olay! 60 gün trafikten menedildi#Beyoğlu
Tamerci de değilim Nihalci de değilimTamerci de değilim Nihalci de değilim#Tamer Karadağlı
Erdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın 4’üncüsü tamamlandıErdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın 4’üncüsü tamamlandı#Erdoğan Demirören
Zeynep Bastık ile Edisin dansı olay oldu: Sen evlisinZeynep Bastık ile Edis'in dansı olay oldu: Sen evlisin!#Zeynep Bastık
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: İngiltere'den gündeme bomba gibi düşen aşı iddiası... Rusya tüm bilgileri çaldı!

#Kovid Aşısı#Koronavirüs#Kovid-19
Son dakika: İngiltereden gündeme bomba gibi düşen aşı iddiası... Rusya tüm bilgileri çaldı

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Rusya, Sputnik V aşısını geliştirmek için Oxford aşısının planını çaldı. İsmi gizli tutulan güvenlik kaynakları 'elimizde kanıt var' derken, kısa sürede dünya gündemine birinci sıradan giriş yapan haber ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Haberin Devamı

Dünya İngiltere'den gelen aşıda hırsızlık iddiası ile çalkalanıyor.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı.

The Sun'a konuşan ismi gizli tutulan güvenlik yetkilileri yabancı bir casusun hayati verileri çaldığına dair kanıtları olduğunu söyledi.

Son dakika: Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası... Yüzlerce kişi başvurdu

İlgili Haber:Son dakika: Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası... Yüzlerce kişi başvurdu!

Rusya'nın Sputnik aşısının Oxford tarafından tasarlanan aşıya benzer bir teknoloji kullandığı biliniyordu. The Sun'a göre, uzmanlar artık bunun bir şüphe olmaktan çıktığı görüşünde.

Muhafazakar Parti Milletvekili Bob Seely ülkenin bir numaralı gündemi haline gelen gelişme sonrası 'Çin ve Rus casusluk iddiaları hakkında artık ciddi adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum' dedi.

Hükümet cephesinden ve Rusya'dan ise söz konusu iddia ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl aşı geliştiren ABD, Kanada ve İngiltere'deki birimler siber saldırıların hedefi olmuş, bu saldırıların arkasında Rusya olduğu iddia edilmişti.

Haberin Devamı

Son dakika: İngiltereden gündeme bomba gibi düşen aşı iddiası... Rusya tüm bilgileri çaldı

 

Öte yandan Rusya'da, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 968 kişinin ölümüyle virüs kaynaklı "günlük en yüksek can kaybı" kayıtlara geçerken ölüm vakaları 4 gündür 900'ün üzerinde görülüyor.

690 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, 21 bin 49 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 6 milyon 840 bin 845'e ulaştı.

Rusya'da, son 24 saatte 968 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybına ulaşılırken toplam ölü sayısı 215 bin 453'e çıktı.

Hafta başında günlük can kaybı sayısı 900'ün altında olan ülkede, 6 Ekim'de 900'ün üzerine yükseldi. Rusya'da günlük ölüm vakası 7 Ekim'de 924, dün ise 936 olarak açıklandı.

İlgili Haberler:

İngiliz basını yazdı... Çok konuşulacak aşı iddiası!Demirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuÖğrenci servisi devrildi, 5 kişi öldü! Acı haberle yıkıldılar

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kovid Aşısı#Koronavirüs#Kovid-19