Son dakika: İngiltere'den gündeme bomba gibi düşen aşı iddiası... Rusya tüm bilgileri çaldı!

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Dünya İngiltere'den gelen aşıda hırsızlık iddiası ile çalkalanıyor.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı.

The Sun'a konuşan ismi gizli tutulan güvenlik yetkilileri yabancı bir casusun hayati verileri çaldığına dair kanıtları olduğunu söyledi.

Rusya'nın Sputnik aşısının Oxford tarafından tasarlanan aşıya benzer bir teknoloji kullandığı biliniyordu. The Sun'a göre, uzmanlar artık bunun bir şüphe olmaktan çıktığı görüşünde.

Muhafazakar Parti Milletvekili Bob Seely ülkenin bir numaralı gündemi haline gelen gelişme sonrası 'Çin ve Rus casusluk iddiaları hakkında artık ciddi adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum' dedi.

Hükümet cephesinden ve Rusya'dan ise söz konusu iddia ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl aşı geliştiren ABD, Kanada ve İngiltere'deki birimler siber saldırıların hedefi olmuş, bu saldırıların arkasında Rusya olduğu iddia edilmişti.

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Öte yandan Rusya'da, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 968 kişinin ölümüyle virüs kaynaklı "günlük en yüksek can kaybı" kayıtlara geçerken ölüm vakaları 4 gündür 900'ün üzerinde görülüyor.

690 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, 21 bin 49 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 6 milyon 840 bin 845'e ulaştı.

Rusya'da, son 24 saatte 968 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybına ulaşılırken toplam ölü sayısı 215 bin 453'e çıktı.

Hafta başında günlük can kaybı sayısı 900'ün altında olan ülkede, 6 Ekim'de 900'ün üzerine yükseldi. Rusya'da günlük ölüm vakası 7 Ekim'de 924, dün ise 936 olarak açıklandı.