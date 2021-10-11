Son dakika: Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası... Yüzlerce kişi başvurdu!

Bunun üzerine doktorlar ile görüşen CNN International bu durumun normal olduğunu okurları ile paylaştı. Haberde görüşüne baş vurulan doktor 'Aşının neden olduğu şişmiş lenf bezleri geçicidir, zararsızdır ve aşının işe yaradığının bir işaretidir' ifadelerini kullandı.