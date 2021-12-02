Son dakika: İngiltere'den flaş Kovid-19 adımı: Monoklonal antikora yeşil ışık

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İngiltere ciddi Kovid-19 semptomları geliştirme riski yüksek olanları tedavi etmek için geliştirilen GlaxoSmithKline monoklonal antikorunun kullanımına onay verdi.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), ilacın tek dozunun semptomatik Kovid-19 enfeksiyonu olan yüksek riskli yetişkinlerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 79 azalttığı sonucuna ulaştı.

Sotrovimab, İngiltere merkezli GSK ve Kaliforniya merkezli Vir Biotechnology tarafından geliştirildi.

İLAÇ VİRÜSLE NASIL MÜCADELE EDİYOR?

İla. koronavirüsün sivri proteinine bağlanan ve vücudun hücrelerine girme yeteneğini azaltan bir protein türü olan monoklonala ev sahipliği yapıyor.

Söz konusu antikor bu sayede virüsün etkisini azaltmayı başarıyor.

OMICRON İÇİN SEVİNDİREN HABER

Öte yandan üretici firma, tedavinin yeni Omicron varyantına karşı etkili göründüğünü açıkladı.

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GlaxoSmithKline (GSK) yaptığı açıklamada, 'klinik öncesi veriler, ilacın yeni Omicron SARS-CoV-2 varyantının önemli mutasyonlarına karşı aktiviteyi koruduğunu gösterdi' ifadesine yer verdi.

Aynı açıklamaya göre, 2021'in sonuna kadar bir güncelleme sağlamak amacıyla tüm Omicron mutasyonlarının kombinasyonuna karşı sotrovimab'ın nötralize edici aktivitesini doğrulamak için testler devam ediyor.