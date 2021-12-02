Korkutan varyant iddiası: Omicron'u nerede kaptığını açıkladı, yer yerinden oynadı!

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DSÖ'den yapılan açıklamaya göre ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüs varyantı Omicron tüm dünyayı alarma geçirdi. Omicron’un çok sayıda mutasyona sahip olan farklı bir varyant olduğunu belirten DSÖ, küresel düzeyde potansiyel olarak daha fazla yayılma olasılığı yüksek olduğunu belirtti. Kasım ayının son günlerinde ortaya çıkan varyant haberiyle birlikte tüm ülkeler uçuş yasakları ve sınır kapatma kararları almaya başlamışken Omicron'un kökeni konusundaki soru işaretleri ise hala giderilebilmiş değil.

İngiliz The Guardian gazetesine özel bir röportaj veren İsrailli bir doktorun sözleri ise deyim yerindeyse tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Kardiyoloji uzmanı Dr. Elad Maor dünyadaki ilk Omicron vakalarından biri olduğunu ve virüsü Londra'da katıldığı bir konferansta kaptığını açıkladı. Üstelik Maor'un katıldığı tıp konferansında bin 200 kişiden fazla katılımcı bulunuyordu...

Elad Maor'un bu açıklaması Omicron varyantının sanılandan çok daha önce İngiltere'de dolaşımda bulunduğu ve başka sağlık çalışanlarına da bulaşmış olabileceği korkusu yarattı.

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Tel Aviv yakınlarındaki Sheba Tıp Merkezi'nde kardiyolog olarak görev yapan 19 Kasım'da Londra'ya gittiğini ve dört gün boyunca burada kaldıktan sonra İsrail'e döndüğünü açıkladı. Maor, birkaç gün içinde semptom göstermeye başladığını ve 27 Kasım'da yapılan testle koronavirüsün Omicron varyantına yakalandığını öğrendiğini açıkladı.

Virüsün kuluçka süresi 14 gün olmakla birlikte ilk semptomlar 5 gün içinde görülmeye başlayabiliyor. 3 çocuk babası 45 yaşındaki doktor şu ana kadar Kovid-19'un ateş, kas ağrısı ve boğaz ağrısı gibi hafif semptomlarını gösterdiğini ifade etti. Şu anda İsrail'de ev karantinasında olan doktor Londra'dan uçakta birlikte döndüğü 69 yaşındaki bir meslektaşına da virüsü bulaştırmış olmaktan korktuğunu söylemişti. Bu doktorun da şu anda Omicron varyantına yakalandığı açıklandı.

Üç doz Pfizer/BioNTech aşısı yaptırdığını söyleyen Maor, virüsü nasıl kaptığını bilmediğini söylerken "Ancak bunun Londra'da olduğuna eminin. Bu çok ilginç çünkü bu düşündüğümüzden çok çok erken bir tarih, şaşkınım." ifadesini kullandı.

Bin 250 kişinin katıldığı konferansta herkesin maske taktığını ve koronavirüs kurallarına uygun davrandığını söyleyen Elad Maor, dört gün boyunca kaldığı ve metro ve tren gibi toplu taşıma araçlarına bindiği Londra'da ise maske kuralının neredeyse hiç uygulanmadığını ifade etti. Londra'ya vardığında ve orada kaldığı süre boyunca sürekli olarak PCR testi yaptıran doktor seyahat kuralları gereği İsrail'e dönüşünde de test yaptırmış ve tüm testleri negatif gelmişti.

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Bunun üzerine hastanedeki görevinin başına dönen Maor, semptom göstermesi üzerine 27 Kasım'da yapılan testte Omicron pozitif çıktı ve İsrail'in kayıtlara geçen ve Güney Afrika bağlantısı olmayan üçüncü Omicron vakası oldu.

Dr. Maor yaşadıklarının herkese ders olmasını istediğini belirtirken herkesin mutlaka aşılanması gerektiğini ve aşı yaptırmamış olsa hastalığı çok daha ağır geçirmekle kalmayıp ailesinin ve meslektaşlarının hayatlarını tehlikeye atmış olacağının altını çizdi.

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HOLLANDA DA AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Hollanda'dan yapılan açıklama da Omicron'un sanılandan önce yayılmış olduğu korkusunu büyütmüştü. Koronavirüsün Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu nedeniyle birçok ülke Güney Afrika ve çevresinden gelen uçuşları durdurma kararı alırken, Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü tarafından iki gün önce yapılan açıklamada, mutasyonun ülkede tahmin edilenden tarihten daha önce görüldüğü ifade edilmişti.

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Daha önce yapılan açıklamada, 26 Kasım’da Güney Afrika’nın Johannesburg and Capetown uçuşları ile başkent Amsterdam’a gelen en az 13 kişide Omicron mutasyonu tespit edildiği açıklanmıştı. Ancak RIVM tarafından yapılan son açıklamada, 19 ve 23 Kasım'da iki kişiye yapılan testlerde Omicron mutasyonunun görüldüğü ve bu vakaların Güney Afrika’ya seyahat edip etmediğinin henüz bilinmediği kaydedilmişti.

Omicron varyantının alınan sıkı tedbir ve kısıtlamalardan çok daha önce dolaşımda olması vaka sayılarının açıklanandan fazla olması endişesine yol açtı. Uzmanlar daha önce de, B.1.1.529 olarak da bilinen varyantın tespit edilmeden yayılıyor olabileceği konusunda uyarıda bulunmuşlardı.