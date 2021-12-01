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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 01 Aralık 2021 - 12:50 | 

Son dakika: Omicron paniği büyüyor... Dünya bu sözlerle sarsıldı: Geç kaldık!

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs son mutasyonu Omicron ile dünyayı alarma geçirmiş durumda. Bilim dünyası mutasyonu deşifre etmek için zamana karşı mücadele verirken Kanada'dan ezber bozan bir iddia geldi. İşte dünyanın bir numaralı ortak gündemi Omicron ile ilgili son gelişmeler...

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1
İlk olarak Güney Afrika'da keşfedilen koronavirüs varyantı Omicron dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.
2
Varyantın daha bulaşıcı olabileceği ve sahip olduğu mutasyonlar nedeniyle aşıların etkisini düşürebileceği tezi ise tabiri caizse dünyayı alarma geçirmiş durumda.
3
Ülkelerin varyantın çıktığı bölgeye seyahat yasakları getirmesi üzerine dünya bir kez daha pandeminin başında görmeye alıştığımız manzaralara şahit oldu.
4
Bazı ülkeler sınırlarını yabancılara kapatma kararı bile aldı. Ancak tüm bu önlemler ile ilgili ezber bozan bir iddia geldi.
5
Kanada'nın önde gelen eğitim kurumlarından Simon Fraser Üniversitesi Pandemiler ve Sınırlar araştırma projesinde araştırma görevlisi ve proje koordinatörü olan Julianne Piper yaptığı açıklama ile bilim dünyasın gündemi oldu.
6GEÇ KALDIK

'GEÇ KALDIK'

Piper, belirli ülkeleri hedefleyen seyahat yasaklarının Omicron varyantının yayılması üzerinde büyük bir etkisi olması için çok geç olduğunu belirtti.
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Piper'a göre şu anda Güney Afrika ülkelerine uygulananlar gibi hedefe yönelik seyahat kısıtlamaları, yalnızca virüsün tespit edildiği yerlerden gelen vakaları önlemede etkilidir.
8
Omicron'un seyahat önlemleri uygulanmadan en az iki hafta önce zaten dolaşımda olduğuna dair güçlü bir kanıtlar bulunduğunu beliten Piper'a göre, virüsü birkaç ülkede izole etmekte geç kalındı.
9
Başka bir deyişle alınan seyahat yasakları virüsün yayılmasını engellemekte istenilen başarıyı göstermeyebilir.
10OMICRON HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ

OMICRON HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Varyantın her gün başka başka bir ülkeye sıçraması bu teoriyi güçlendiriyor. Omicron varyantının görüldüğü ülkeler şöyle...
11
Suudi Arabistan
Avustralya
Avusturya
Belçika
Botsvana
12
Kanada
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Almanya
Hong Kong
13
İsrail
İtalya
Japonya
Hollanda
Portekiz
14
Reunion
Güney Afrika
İspanya
İsviçre
Birleşik Krallık
15DÜNYADAN SON GELİŞMELER

DÜNYADAN SON GELİŞMELER

Japonya Ulaştırma Bakanlığı, havayollarının gelen uluslararası uçuş rezervasyonlarını Aralık ayı sonuna kadar askıya almasını istedi.
16
Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune Çarşamba günü RTL France radyosuna verdiği demeçte, Fransa'nın güney Afrika'daki yedi ülkeden uçuş yasağını Cumartesi gününe kadar uzattığını söyledi.
17
Avustralya yedinci Omicron varyant vakasını bildirdi. Güney Avustralya ise aşı durumuna bakılmaksızın tüm gelen yolcuların karantinaya alınacağını duyurdu.
18
Hindistan'ın Maharashtra eyaleti, Omicron koronavirüs varyantına yanıt olarak "risk altındaki" ülkelerden gelen tüm uluslararası yolcular için zorunlu karantina kararı aldı.
19
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ABD'ye seyahat edenler için test gereksinimlerini gözden geçirmek için çalışma başlattı.
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