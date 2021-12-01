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Son dakika: Omicron paniği büyüyor... Dünya bu sözlerle sarsıldı: Geç kaldık!
2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs son mutasyonu Omicron ile dünyayı alarma geçirmiş durumda. Bilim dünyası mutasyonu deşifre etmek için zamana karşı mücadele verirken Kanada'dan ezber bozan bir iddia geldi. İşte dünyanın bir numaralı ortak gündemi Omicron ile ilgili son gelişmeler...
Kanada'nın önde gelen eğitim kurumlarından Simon Fraser Üniversitesi Pandemiler ve Sınırlar araştırma projesinde araştırma görevlisi ve proje koordinatörü olan Julianne Piper yaptığı açıklama ile bilim dünyasın gündemi oldu.
Piper'a göre şu anda Güney Afrika ülkelerine uygulananlar gibi hedefe yönelik seyahat kısıtlamaları, yalnızca virüsün tespit edildiği yerlerden gelen vakaları önlemede etkilidir.
DÜNYADAN SON GELİŞMELER
Japonya Ulaştırma Bakanlığı, havayollarının gelen uluslararası uçuş rezervasyonlarını Aralık ayı sonuna kadar askıya almasını istedi.
Avustralya yedinci Omicron varyant vakasını bildirdi. Güney Avustralya ise aşı durumuna bakılmaksızın tüm gelen yolcuların karantinaya alınacağını duyurdu.