Son dakika... Mutasyon kâbusunda son perde, ciddi uyarılar yapıldı

İngiltere'de koronavirüs salgınında enfeksiyon seviyesi artmaya devam ediyor. Ulusal İstatistik Bürosu'nun (ONS) verilerine göre, ülke çapında 85 kişiden birisi enfekte olmuş durumda.



Open Üniversitesi'nden Prof. Kevin McConway, salgındaki bu seviyenin "endişe verici derecede yüksek" olduğunu söyledi. 18 Aralık haftasında 650 bin kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken bu sayı bir önceki hafta 570 bindi.

Galler'de enfeksiyon seviyesi keskin bir artışla her 60 kişiden birisi koronavirüse yakalanmış durumda. Enfeksiyon seviyesi Kuzey İrlanda'da da yükselişte. İskoçya'da ise seviye düşerek 140 kişide bir koronavirüs vakası görülüyor.





‘NOEL’İ UNUTALIM’



İstatistik Bürosu verilerine göre İngiltere'de pozitif test seviyesindeki artış, başkent Londra ile ülkenin Güney Doğu ve Doğu bölgelerinde yaşanıyor. Bu bölgelerde koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türün tespit edilmişti.

Ulusal İstatistik Bürosu, buralarda yaşayan ve testi pozitif çıkan insanların üçte ikisinin yeni varyantı taşıdığını tahmin ediyor.

Vaka oranı da Londra'da bir hafta içinde ikiye katlanmış durumda. İngiltere Halk Sağlığı Merkezi'nin son verilerine göre 100 bin kişide 602 kişi koronavirüse yakalandı.

Halk Sağlığı Merkezi Direktörü Dr. Yvonne Doyle, mevcut tablo ile herkesin Noel'i unutması gerektiğini söyledi.

Doyle, "Temas ettiğiniz kişileri azaltırsanız Covid-19'un yayılımını da azaltmış olursunuz. Unutmamak gerek ki her üç kişiden birisi hiçbir semptom göstermeden ve farkında olmadan virüsü başkalarına bulaştırabiliyor" diye konuştu.

HASTANE DOLULUK ORANLARI İÇİN UYARILAR YAPILDI

Şu anda iki yeni tip koronavirüs varyantı mevcut. Bunlardan ilki İngiltere'nin Kent şehrinde tespit edilmiş olanı. Bu varyant İngiltere'nin güney ve doğu bölgelerinde de ciddi bir artışa sebep oldu. Artış hastanelerde doluluğu da beraberinde getirdi.

Bilim insanları hükümeti Britanya'nın geri kalanı için de hastanelerdeki doluluk oranlarının artabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yeni varyantın daha ciddi hastalıklara sebep olduğu konusunda bir kanıt olmasa da, yayılım hızı eskisine oranla çok daha fazla.



ÜLKENİN EN BÜYÜK TEST LABORATUVARI DA TEHLİKE ALTINDA

Bir laboratuvar çalışanı, bu durumun laboratuvarın işleyişinin olumsuz etkilenebileceğini söylüyor.

İngiliz basınında çıkan habere göre, İngiltere’nin en büyük koronavirüs test laboratuvarı ciddi tehlike altında. Milton Keynes Laboratuvarı'ndaki dört kişilik ekipten üçünde ayrıca idari personel ve depo personeli arasında koronavirüs vakaları bildirildi.

Salgından kaç kişinin etkilendiği bilinmemekle birlikte, kimliğini vermek istemeyen kalmak bir çalışana göre, 70 kişilik bir laboratuvar ekibinde yaklaşık 20 kişi virüse yakalanmış durumda.





Salgın, artan talebe ayak uydurmak için günde 70.000 test gerçekleştirmesi istenen laboratuvarı önemli ölçüde zorluyor.

Habere göre, salı günü 47.000'inin testin yapıldığı ifade ediliyor. İsmini vermek istemeyen bir laboratuvar çalışanı, "Bizde günde 70.000 test yapmamız talep ediliyor. Bu kadar fazla sayıda test yapma şansımız yok. Bu mümkün değil." Dedi.



İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ İDDİALAR

Laboratuvar çalışanı ayrıca iş ortamının güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirerek, personeli güvende tutmak için konulan kuralların hedeflere ulaşmak için çiğnendiğini söyledi. Fakat Sağlık ve Sosyal işler yetkilileri bu iddiayı yalanladı.

Laboratuvar çalışanı, binanın lobisin ve kantininde de gerekli tedbirlerin alınmadığını, virüsün her yerde olduğunu söyledi. Ayrıca, artan talebe yetişemeyen laboratuvar yönetiminin yeni personel almaya karar verdiğini ve işe başlamadan önce test yapılan yeni personelin, test sonuçlarını kantinde beklediğini, bunun çok büyük riskler yarattığını söyledi.

İddialara göre kantinde yaklaşık 10 kişi ile birlikte oturan başka bir personelin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Laboratuvar Nisan ayında İngiltere'nin günde on binlerce testi işleme kapasitesine sahip en büyük test laboratuvarına dönüştürülmüştü.

Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı sözcüsü, laboratuvardaki salgının farkında olduğunu ancak kovid-19 güvenli çalışma prosedürlerine ilişkin tüm hükümet yönergelerinin uygulandığı konusunda ısrarcı oldu.

500 BİNDEN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve ülkedeki vakalarda artışa neden olan ikinci varyant ise salı günü İngiltere'de iki kişide tespit edildi. İngiltere bu sebeple Güney Afrika'ya sınırlarını kapattı.

Virüs bulaştırma katsayısı ya da kısa adıyla "R0" olarak bilinen sayı İngiltere'de şu anda 1.1 ile 1,3 arasında. Bu da salgının hızla büyüdüğü anlamına geliyor. Öte yandan adanın kuzeyinde de vaka sayısı düşmeye devam ediyor.

Birleşik Krallık'ta 2 hafta içerisinde toplamda 616 bin 933 kişiye Pfizer/BioNtTech aşısının ilk dozu vuruldu.

Koronavirüs aşısı olan insan sayısı İngitere'de 521 bin 594; İskoçya'da 56 bin 676; Galler'de 22 bin 595 ve Kuzey İrlanda'da ise 16 bin 68 kişi.

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