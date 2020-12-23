MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... İngiltere açıkladı! Koronavirüsün bir mutasyonu daha tespit edildi!
GeriDünya Son dakika... İngiltere açıkladı! Koronavirüsün bir mutasyonu daha tespit edildi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 23.12.2020 - 18:36 | Son Güncelleme:

Son dakika... İngiltere açıkladı! Koronavirüsün bir mutasyonu daha tespit edildi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... İngiltere açıkladı! Koronavirüsün bir mutasyonu daha tespit edildi!
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberi... İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Birleşik Krallık'ta corona virüsünün (koronavirüs) yeni bir varyantının daha tespit edildiğini açıkladı. Bakan Hancock iki vakanın Güney Afrika'dan seyahat edenlerle temaslı olduğunu duyurdu.

Basın bilgilendirme toplantısında konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, tespit edilen iki mutasyonu "kaygı verici" olarak nitelendirdi. Hancock, corona virüsünün bu varyantının daha bulaşıcı olduğunu ifade etti.

Matt Hancock, bu varyantın Birleşik Krallık'ta corona virüsü vakalarındaki artışın sebebi olan varyanttan daha çok mutasyon geçirmiş gibi göründüğünü aktardı.

Hancock, "Birleşik Krallık'taki vakalar ile yakın temaslıları karantina alıyoruz. İkinci olarak, derhal Güney Afrika'ya seyahat kısıtlaması getiriyoruz. Üçüncü ve en önemlisi de son iki hafta içinde Güney Afrika'da bulunan ve onlarla yakın temaslı olan Birleşik Krallık'tan herkes derhal karantinaya girmeliler" dedi. 

Dr. Susan Hopkins, uzmanların hâlâ yeni varyantla ilgili öğrenme aşamasında olduğunu belirtti. Dr. Hopkins, "Yürürlükteki karantinayla ve sistemle yayılmayı kontrol edeceğimizden eminiz. Seyahat edenlerdeki vakaların tespitini sürekli olarak iyileştirmeye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle