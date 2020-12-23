Son dakika... İngiltere açıkladı! Koronavirüsün bir mutasyonu daha tespit edildi!

Basın bilgilendirme toplantısında konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, tespit edilen iki mutasyonu "kaygı verici" olarak nitelendirdi. Hancock, corona virüsünün bu varyantının daha bulaşıcı olduğunu ifade etti.

Matt Hancock, bu varyantın Birleşik Krallık'ta corona virüsü vakalarındaki artışın sebebi olan varyanttan daha çok mutasyon geçirmiş gibi göründüğünü aktardı.

Hancock, "Birleşik Krallık'taki vakalar ile yakın temaslıları karantina alıyoruz. İkinci olarak, derhal Güney Afrika'ya seyahat kısıtlaması getiriyoruz. Üçüncü ve en önemlisi de son iki hafta içinde Güney Afrika'da bulunan ve onlarla yakın temaslı olan Birleşik Krallık'tan herkes derhal karantinaya girmeliler" dedi.

Dr. Susan Hopkins, uzmanların hâlâ yeni varyantla ilgili öğrenme aşamasında olduğunu belirtti. Dr. Hopkins, "Yürürlükteki karantinayla ve sistemle yayılmayı kontrol edeceğimizden eminiz. Seyahat edenlerdeki vakaların tespitini sürekli olarak iyileştirmeye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.