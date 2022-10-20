Son dakika... İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

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İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss Muhafazakar Parti Başkanlığından istifa ettiği açıkladı.

Kameraların önüne geçen Truss parti yeni liderini seçene kadar Başbakanlık görevine devam edeceğini belirtti.

Truss, 'Büyük bir ekonomik ve uluslararası istikrarsızlık döneminde göreve geldim. Aileler ve işletmeler faturalarını nasıl ödeyecekleri konusunda endişeliydiler,Muhafazakar Parti tarafından bunu değiştirmek için seçildim. Brexit'in özgürlüklerinden yararlanacak düşük vergili, yüksek büyümeli bir ekonomi için bir vizyon belirledik. Ancak, durum göz önüne alındığında, Muhafazakar Parti tarafından seçildiğim görevi yerine getiremeyeceğimi kabul ediyorum. Bu nedenle Majesteleri ile, Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğimi bildirdim' ifadelerini kullandı.

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Muhalefet lideri Keir Starmer istifa kararının ardından genel seçim çağrısında bulundu.

GÖREVİ 44 GÜN SÜRDÜ

Liz Truss 5 Eylül'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçilmiş, 6 Eylül'de de başbakan olarak atanmıştı. Boris Johnson'ın istifasının ardından göreve gelen Truss'ın başbakanlığı 44 gün sürdü.

Özellikle hükümetin geçen ay açıkladığı vergi kesintisi planları sonrası piyasalar sarsılmış, sterlin değer kaybetmiş, giderek artan sayıda Muhafazakar Parti milletvekili Truss'a istifa çağrısı yapmıştı.

Truss Cuma günü Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti. İçişleri Bakanı Suella Braverman da dün istifa etmiş ve istifa mektubunda Truss'ı eleştirmişti.

BAŞBAKAN NASIL SEÇİLİYOR?

Muhafazakar Parti üyeleri yeni liderlerini seçince, partinin Avam Kamarası’nda çoğunluğa sahip olması nedeniyle partinin lideri otomatik olarak başbakan oluyor.

YERİNE KİM GEÇECEK?YERİNE KİM GEÇECEK?



İngiliz medyasında yer alan haberde Liz Truss'ın yerine geçmesi beklenen isimler arasında Rishi Sunak ve Peny Mordaunt başı çekiyor.

DÜNYADAN İLK TEPKİLER

Liz Truss'ın istifası sonrası açıklama yapan Beyaz Saray, İngiltere'nin yeni başbakanı kim olursa olsun yakın ilişkilerinin devam edeceğini belirtti.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İngiliz iç siyaseti hakkında yorum yapmayacağını belirttiği açıklamasında, "Tek dileğim siyasi istikrarın yeniden kazanılması" dedi.



Rusya ise Truss'ın istifasından memnuniyet duyduklarını belirterek "İngiltere hiçbir zaman bu kadar kötü bir başbakan görmedi" açıklamasında bulundu.

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LIZ TRUSS KİMDİR?

1975 Oxford doğumlu Truss, matematik profesörü olan babası ile hemşire olan annesinin "solcu" olduklarını söylüyor. Ama o aile geleneğini sürdürmemiş.

Oxford Üniversitesi'nde felsefe, politika ve ekonomi okuyan Truss öğrenciler arasındaki siyasi faaliyetlere aktif olarak katıldı ve siyasette önce Liberal Demokrat sonra Muhafazakar saflarda yer aldı.

Okulu izleyen yıllarda Shell ve Cable & Wireless şirketlerinin muhasebe bölümlerinde çalıştı fakat hep politikaya atılmayı istiyordu.

2001 yılında siyasete atıldı ancak 2001 ve 2005 seçimlerinde milletvekili seçilemedi. 2006 yılında Londra'da Greenwich belediye meclisi üyeliğine seçildi ve 2008'den itibaren merkez sağ düşünce kuruluşu Reform'un başkan yardımcılığını üstlendi.

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2010 yılında David Cameron'un liderliği döneminde South West Norfolk bölgesi milletvekilliğine seçilmeyi başardı.

47 yaşındaki Liz Truss, Muhafazakâr Parti'nin bir üyesi olarak, Başbakan David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson hükûmetlerinde çeşitli kabine pozisyonlarında görev aldı.