Karadeniz'de sıcak dakikalar... İngiliz bakan açıkladı: Rusya füze fırlattı!

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaş can almaya devam ederken İngiltere'den gelen açıklama dünyanın gündemine adeta bomba gibi düştü.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Karadeniz'de yaşanan olayı günler sonra kamuoyu ile paylaştı.

Wallace, parlamentoda yaptığı açıklamada rutin devriyede bulunan silahsız bir Hava Kuvvetleri uçağının iki Rus SU 27 savaş uçağı tarafından önünün kesilmesinin ardından uçuşun yarıda kesildiği bilgisine yer verdi.

İngiliz bakan Rus jetinin İngiliz uçağının yakınından geçen bir füze ateşlediğini de sözlerine ekledi.

Wallace olayın 29 Eylül'de gerçekleştiğini belirtti.

Konuyu Rus makamlarına bildirdiklerini belirten İngiliz bakan, Moskova'nın yaklaşık 10 gün sonra olayın 'teknik bir arıza' nedeniyle yaşandığını bildirdiğini açıkladı.

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Wallace, 'Bunu Ruslar tarafından kasıtlı bir hamle olarak görmüyoruz, analizimiz bunun bir arıza olduğu konusunda hemfikir' dedi.

Söz konusu uçuşun uluslararası hava sahasında gerçekleştiğinin altını çizen Wallace bundan sonraki devriye uçuşlarına savaş jetlerinin eşlik edeceğini bildirdi.

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