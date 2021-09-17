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Son dakika: Hollanda parlamentosunda Afganistan depremi... İstifalar peş peşe geldi!

#HOLLANDA#Afganistan#İstifa
Son dakika: Hollanda parlamentosunda Afganistan depremi... İstifalar peş peşe geldi

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiğini açıklamasından sonra Afganistan'da başlayan tahliyeler sonrası eleştirilen Hollanda Savunma Bakanı istifa etti. Ülke dün de Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag görevi bıraktığını açıklamıştı.

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Hollanda'da geçici hükümetin Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Afganistan'daki tahliyelerde başarısız olduğu eleştirileri nedeniyle görevinden istifa etti.

Hollanda parlamentosunda Bijleveld ve Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag hakkında 16 Eylül'de verilen soru önergesinin görüşüldüğü oturumda, Afganistan'dan sivillerin tahliye edilmesinde geç kalındığı ve başarısız olunduğu gerekçesiyle kınanan Bijleveld, bugün yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

Bijleveld yaptığı konuşmada, görevde kalmasının tartışma konusu olduğunu ve bundan sonra işini iyi yapamayacağını belirterek, istifasını Hollanda Kralı'na sunacağını söyledi.

Bijleveld ve Kaag'ın kınama kararına koalisyondaki Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) "Hayır" oyu kullanırken, Hristiyan Birlik Partisi (CU) blok halinde "Evet" oyu vermişti.

Hristiyan Demokrat Parti (CDA) üyesi olan Bijleveld, 2017'de Savunma Bakanlığı görevine başlamıştı.

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Son dakika: Hollanda parlamentosunda Afganistan depremi... İstifalar peş peşe geldi

Soru önergesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda Kaag da kınanmış ve oturum sonrası istifa etmişti.

Oylama öncesi konuşan Bijleveld sonuç ne olursa olsun istifa etmeyi düşünmediğini dile getirmişti.

Öte yandan hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçici hükümetin Dışişleri Bakanlığını, Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı olan Tom de Bruijn'ın vekil olarak üstleneceği belirtildi.

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Hollanda Dışişleri Bakanı görevinden istifa etti

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DIŞİŞLERİ BAKANI DA GÖREVİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Afganistan'daki tahliyelerde başarısız olunduğu gerekçesiyle görevinden istifa etti.

Hollanda parlamentosunda Sigrid Kaag ve Savunma Bakanı Ank Bijleveld hakkında verilen soru önergesinin görüşüldüğü oturumda, Afganistan'dan sivillerin tahliye edilmesinde geç kalındığı ve başarısız olunduğu gerekçesiyle her iki bakan kınandı.

Dışişleri Bakanı Kaag hakkındaki kınama oylamasında, 78 milletvekili "evet", 72 milletvekili "hayır" oyu verdi.

Son dakika: Hollanda parlamentosunda Afganistan depremi... İstifalar peş peşe geldi

Kaag, oylama sonrasında yaptığı konuşmada, "Parlamento, kabinenin, gerektiği gibi hareket etmediğine hükmetti. Sonuçları kabul etmem lazım. Politika reddedildiyse Bakan istifa etmeli." ifadelerini kullandı.

Kaag'ın istifası, Hollanda Kralı Willem Alexander'e sunuldu.

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Mayıs 2021'de Dışişleri Bakanlığı görevine başlayan Kaag, halihazırda kurulması planlanan koalisyon hükümetinde olması beklenen Demokratlar 66'nın (D66) liderliğini yürütüyor.

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#HOLLANDA#Afganistan#İstifa