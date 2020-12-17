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Haber Giriş: 17.12.2020 - 15:29 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Putin'den flaş Erdoğan açıklaması!

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Son dakika haberler: Putin'den flaş Erdoğan açıklaması!
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Son dakika...Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devam eden koronavirüs salgını nedeniyle 2020 "Direkt Hat" Soru-Cevap oturumunun iptal edilmesinin ardından video konferans yöntemiyle gazeteci ve vatandaşların sorularını cevapladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin dört bir yanından gazeteciler ve vatandaşların sorularını Novo-Ogaryovo'daki konutundan yanıtladı.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili olarak, “Her zaman aynı fikirde olduğumuz söylenemez ama kendisi sözünün eri bir insan” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkileri hakkında yorum yapan Putin, her zaman aynı fikirde olmadıklarını kabul etmekle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “sözünün eri" olduğunu vurguladı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bazı konularda farklı görüşlere sahip oluyoruz hatta bazen karşıt görüşler bile oluyor ama sözünü o tutan bir insan. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesinin yararına bir şey gördüğü zaman sonuna kadar gidiyor.” diye ekledi.

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