Son dakika haberler... ABD ve İsrail'den skandal harita!

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşadığı krizi gidermek yerine derinleştirmek için adımlar atmaya devam ediyor. Fransa, Mısır, ABD, Suudi Arabistan gibi ülkelerle askeri alımlar ve tatbikatlarda sürekli işbirliği yapan ve ekonomisindeki büyük krize rağmen Türkiye korkusuyla silahlanma harcamalarını büyüten Yunanistan'da bu kez de skandal 'harita' krizi patladı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin resmi Twitter hesabından paylaştığı fotoğraftaki harita detayı şok etkisi yarattı. Harita Yunan basınında da geniş bir şekilde yer bulurken basının haberi veriş şekli de adeta skandalın sorumluluğunu kendi üzerinden atmaya yönelik hamlelerle dolu.

Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD ve İsrail deyim yerindeyse el ele yeni bir rezalete imza attı.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Mavi Vatan tatbikatını yakından takip eden Yunanistan bölgeye savaş gemileri gönderirken, İsrail'den ise skandal bir fotoğraf geldi. ABD'nin İsrail Büyükleçisi Jonathan Shrier, Enerji Bakanı Yuval Steinitz'le çekilmiş fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

İkilinin arkasında yer alan skandal harita gündeme anında bomba gibi düştü. İsrail-Avrupa Doğalgaz Hattı'nı gösteren haritada Bozcaada ve Gökçeada Türkiye'ye değil, Yunanistan'a ait olarak gösterildi.

Thank you, Energy Minister @steinitz_yuval and team for hosting our visit today, and for the productive discussions of U.S.-Israeli cooperation through the Clean Energy Finance Task Force and other important regional energy security issues. pic.twitter.com/ckGNWFYcEy