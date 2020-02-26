Son dakika haberi: Yeni Delhi'deki protestolarda ölü ve yaralı sayısı artıyor

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolar devam ediyor.

Gelen son dakika haberine göre protesto gösterilerinde çıkan olaylar nedeniyle; 20 kişinin öldüğü, 189 kişinin de yaralandığı açıklandı. Hastane direktörünün yaptığı basın açıklamasında yaralılardan 60'ının pompalı tüfekle vurulduğu belirtildi.

Yaşanan protestolar Trump'ın Hindistan ziyareti boyunca da hız kesmeden devam etti.