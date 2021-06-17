Son dakika haberi... Uğur Şahin’den koronavirüs için korkutan uyarı

Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin'den uyarı gibi bir açıklama geldi.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan ve 4 milyona yakın insanın hayatına mal olan virüsün varyantları ile ilgili konuşan Şahin, 'dördüncü dalga' uyarısında bulundu

ABD merkezli Barron's dergisinin web sürümünde yer alan habere göre, Investing in Tech isimli konferansta konuşan Şahin, 'İnsanların yaklaşık %50'sinin ikinci aşısını olduğu Birleşik Krallık'ta, Delta varyantı hala artıyor' dedi.

Kovid-19 vakalarının yeniden yükseliş trendine girebileceğine dikkat çeken Şahin sözlerine şöyle devam etti;

'Dikkatli olmazsak ve yeterince temkinli olmazsak bazı bölgelerde dördüncü dalgayla karşılaşabiliriz.'

pek çok uzman Şahin'in bahsettiği dördüncü dalgayı 'kabus senaryosu' olarak nitelendirmişti.

Koronavirüsün bulaşma oranının yakından izlenmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, 'Vaka sayıları artarsa, bu yeni bir dalga ile karşı karşıya kalacağımız anlamına gelir' ifadesini kullandı.

Salgın ile mücadele kapsamında üçüncü doz koronavirüsü aşılarının yapılması gerektiğini de belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı;

''İkinci dozdan yaklaşık 6 ay sonra antikor seviyelerinde düşüş gözlemledik.'

Şahin bunun antikor seviyelerini korumak için destekleyici bir doz daha yapılmasına işaret ettiğini belirtti.

iki doz aşı olduktan 6 ile 9 ay sonra tekrar aşı olunması gerektiğini söyleyen Şahin, bu konuda nihai kararın hükümetler tarafından verileceğini de sözlerine ekledi.

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