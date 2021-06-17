MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi... Uğur Şahin’den koronavirüs için korkutan uyarı
GeriDünya Son dakika haberi... Uğur Şahin’den koronavirüs için korkutan uyarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 17.06.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Uğur Şahin’den koronavirüs için korkutan uyarı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi... Uğur Şahin’den koronavirüs için korkutan uyarı

BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin'den koronavirüs (Kovid-19) varyantları ile artan vaka sayıları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Şahin bu durumun salgında 'dördüncü dalga'ya neden olabileceğini savundu.

Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin'den uyarı gibi bir açıklama geldi.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan ve 4 milyona yakın insanın hayatına mal olan virüsün varyantları ile ilgili konuşan Şahin, 'dördüncü dalga' uyarısında bulundu

Son dakika haberler: Koronavirüste ezber bozan açıklama...Herkes Çin olarak biliyordu
Son dakika haberler: Koronavirüs'te ezber bozan açıklama...Herkes Çin olarak biliyordu

ABD merkezli Barron's dergisinin web sürümünde yer alan habere göre, Investing in Tech isimli konferansta konuşan Şahin, 'İnsanların yaklaşık %50'sinin ikinci aşısını olduğu Birleşik Krallık'ta, Delta varyantı hala artıyor' dedi.

Kovid-19 vakalarının yeniden yükseliş trendine girebileceğine dikkat çeken Şahin sözlerine şöyle devam etti;

'Dikkatli olmazsak ve yeterince temkinli olmazsak bazı bölgelerde dördüncü dalgayla karşılaşabiliriz.'

20
Son dakika: Kovid-19 belirtileri güncellendi İşte en yaygın semptomlar
Son dakika: Kovid-19 belirtileri güncellendi! İşte en yaygın semptomlar

pek çok uzman Şahin'in bahsettiği dördüncü dalgayı 'kabus senaryosu' olarak nitelendirmişti.

Koronavirüsün bulaşma oranının yakından izlenmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, 'Vaka sayıları artarsa, bu yeni bir dalga ile karşı karşıya kalacağımız anlamına gelir' ifadesini kullandı.

Salgın ile mücadele kapsamında üçüncü doz koronavirüsü aşılarının yapılması gerektiğini de belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı;

''İkinci dozdan yaklaşık 6 ay sonra antikor seviyelerinde düşüş gözlemledik.'

Son dakika haberi... Koronavirüs ilacı AZD7442den kötü haber
Son dakika haberi... Koronavirüs ilacı 'AZD7442'den kötü haber

Şahin bunun antikor seviyelerini korumak için destekleyici bir doz daha yapılmasına işaret ettiğini belirtti.

iki doz aşı olduktan 6 ile 9 ay sonra tekrar aşı olunması gerektiğini söyleyen Şahin, bu konuda nihai kararın hükümetler tarafından verileceğini de sözlerine ekledi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi