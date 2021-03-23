Son dakika haberi: Putin koronavirüs aşısı oldu

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, dün aşı olacağını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kameralar önünde aşı olmayacağını söylemişti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, "Aşı olmak kişinin kendi tercihine bağlıdır. Yarın aşı olmayı planlıyorum" demişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Putin kameralar önünde aşı olmayı tercih eden birisi değil. Bu yüzden herhangi bir fotoğraf ya da görüntü paylaşımı olmayacak" ifadelerini kullandı. Peskov, daha önce yaptığı açıklamada Putinin bugün akşam saatlerinde aşı olacağını ifade etmiş ve "Ülkemizde geliştirilen üç aşıdan birini olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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