Son dakika haberi: Macron'a muhalefetten darbe! 'Kontrolünü kaybetti'

Bouches-du-Rhone bölgesi milletvekili Melenchon, France "Inter" radyosuna verdiği mülakatta, daha önce Macron’u defalarca desteklediğini ancak artık yapabileceği en iyi şeyin sessiz kalmak olacağını dile getirdi.



Fransa Cumhurbaşkanının, Suriye ve Libya’da karşı karşıya geldiği Türkiye ile niye NATO’da müttefik olduğunu sorgulamadığını ileri süren Melenchon, "Dün akşam Cumhurbaşkanı (Macron) kimsenin sebebini anlamadığı bir dizi twit attı. Macron durumun kontrolünü tamamen kaybetti." ifadelerini kullandı.



"FRANSA ALAY KONUSU OLDU"



Aşırı solcu lider, "Cumhurbaşkanı şimdi destek dilenmek yerine, stratejisinin ne olacağını düşünse iyi olur. Fransa alay konusu olmuş, (Macron) twit atmak dışında ne yapmayı planlıyor?" ifadelerine yer verdi.



Macron tarafından "İslamo-solcu" ya da "sol İslamcılar" olarak tanımlandıklarını hatırlatan Melenchon, "Sanırım bizim desteğimizi istemiyor." dedi.



Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesi üzerine, Macron büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanlar'ı hedef alan açıklamaları ile Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolarıyla karşılaşmıştı.



Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas'ın yanı sıra birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanmasının yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da "Şimdi ben, buradan milletime sesleniyorum. Nasıl ki Fransa 'Türk markalı mal satın almayın' diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın." ifadeleriyle boykot çağrısında bulunmuştu.

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