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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.06.2021 - 14:49 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Çin, Sinovac aşısının çocuklarda acil kullanımını onayladı

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Son dakika haberi: Çin, Sinovac aşısının çocuklarda acil kullanımını onayladı

Çin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan Sinovac aşısının çocuklarda acil kullanımını onayladı. Sinovac aşısının uygulanmasına Türkiye'de de devam ediliyor.

Çin, Sinovac aşısının çocuklarda acil kullanımını onayladı

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in Başkanı Veydong Yin, yaptığı açıklamada, Sinovac aşısının 3-17 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımının onayladığını bildirdi.

Veydong Yin, Sinovac'ın bu yılın başında gençler üzerinde klinik denemeleri başlattığını belirterek birinci ve ikinci aşamaların tamamladığını söyledi.

Faz I ve II klinik denemelerde elde edilen ilk sonuçlara göre, aşının 3 ila 17 yaşındaki çocuklarda bağışıklık oluşturduğu ve çoğu yan etkinin hafif olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1 Haziran'da Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay vermişti.

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