Son dakika... Çin'in Kovid-19 aşısı Sinovac için çarpıcı araştırma: Etkinlik oranı belli oldu!

Türkiye'de milyonlarca kişiye yapılan koronavirüs aşısı Sinovac'ın etkinlik oranı belli oldu.2019'dan beri hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) bugüne kadar 3.5 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu.Dünya genelinde on milyonlarca kişiye bulaşan virüse karşı elimiz her geçen gün güçleniyor. Zira virüse kaşı pek çok aşı geliştirildi.Salgın ile mücadele kapsamında dünya genelinde yaklaşık 2 milyar doz aşı yapıldı. O aşılardan birisi olan Çin aşısı Sinovac için bugüne kadarki en kapsamlı araştırmalardan birisine imza atıldı.Türkiye'de de kullanılan aşının etkinlik oranının belirlenmesi için Brezilya'da 45 bin kişinin yaşadığı Serrana'da halkın yüzde 75'ine Çin'in aşısı yapıldı. Söz konusu araştırmanın sonuçları ise hayli umut verici. Zira bu deney sonrası Serrana’daki vaka sayıları düştü.Çevre bölgelerde ise hızla artmaya devam etti. Bilim insanları deney sonrası aşının etkinlik oranını da açıkladı.Buna göre, aşı deneyinin tamamlanmasından 5 hafta sonra Kovid-19’a bağlı ölümlerin oranı yüzde 95 azaldı.Yapılan açıklamada semptom gösteren vaka sayısının yüzde 80 azaldığı bilgisine de yer verildi.Aynı açıklamada Çin aşısı sayesinde hastaneye yatış oranının ise yüzde 86 oranında azaldığının altı çizildi.Herhangi bir yan etkiye rastlamadıklarını duyuran uzmanlar 14 gün sonra virüse bağlı ölümlerin sıfıra indiğini belirtti.Araştırma ekibi adına açıklamalarda bulunan Butantan Enstitüsü’nün Araştırma Direktörü Ricardo Palacios, bu çalışmanın çocukları aşılamaya gerek olmadığını gözler önüne serdiğini belitti.Brezilya salgından ABD ve Hindistan'ın ardından salgından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.Resmi verilere göre, 1.5 yılda ülkede 16.5 milyondan fazla Kovid-19 vakası görüldü.Vaka sayısında dünya üçüncüsü olan Brezilya ölüm oranlarında ise ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 500 bine yaklaştı.