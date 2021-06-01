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HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Çin'in Kovid-19 aşısı Sinovac için çarpıcı araştırma: Etkinlik oranı belli oldu!
GeriDünya Son dakika... Çin'in Kovid-19 aşısı Sinovac için çarpıcı araştırma: Etkinlik oranı belli oldu!
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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 01 Haziran 2021 - 10:31 | 

Son dakika... Çin'in Kovid-19 aşısı Sinovac için çarpıcı araştırma: Etkinlik oranı belli oldu!

Çin'de üretilen koronavirüs aşısı Sinovac için bugüne kadarki en kapsamlı araştırmalardan birisine imza atıldı. İşte 45 bin kişinin katıldığı araştırmanın sonuçları...

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2019'dan beri hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) bugüne kadar 3.5 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu.

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Dünya genelinde on milyonlarca kişiye bulaşan virüse karşı elimiz her geçen gün güçleniyor. Zira virüse kaşı pek çok aşı geliştirildi.

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Salgın ile mücadele kapsamında dünya genelinde yaklaşık 2 milyar doz aşı yapıldı. O aşılardan birisi olan Çin aşısı Sinovac için bugüne kadarki en kapsamlı araştırmalardan birisine imza atıldı.

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Türkiye'de de kullanılan aşının etkinlik oranının belirlenmesi için Brezilya'da 45 bin kişinin yaşadığı Serrana'da halkın yüzde 75'ine Çin'in aşısı yapıldı.

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Söz konusu araştırmanın sonuçları ise hayli umut verici. Zira bu deney sonrası Serrana’daki vaka sayıları düştü.

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Çevre bölgelerde ise hızla artmaya devam etti. Bilim insanları deney sonrası aşının etkinlik oranını da açıkladı.

7ETKİNLİK ORANI BELLİ OLDU

ETKİNLİK ORANI BELLİ OLDU

Buna göre, aşı deneyinin tamamlanmasından 5 hafta sonra Kovid-19’a bağlı ölümlerin oranı yüzde 95 azaldı.

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Yapılan açıklamada semptom gösteren vaka sayısının yüzde 80 azaldığı bilgisine de yer verildi.

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Aynı açıklamada Çin aşısı sayesinde hastaneye yatış oranının ise yüzde 86 oranında azaldığının altı çizildi.

10ÖLÜMLER SIFIRA İNDİ

ÖLÜMLER SIFIRA İNDİ

Herhangi bir yan etkiye rastlamadıklarını duyuran uzmanlar 14 gün sonra virüse bağlı ölümlerin sıfıra indiğini belirtti.

11ÇOCUKLAR AŞI OLMALI MI

ÇOCUKLAR AŞI OLMALI MI?

Araştırma ekibi adına açıklamalarda bulunan Butantan Enstitüsü’nün Araştırma Direktörü Ricardo Palacios, bu çalışmanın çocukları aşılamaya gerek olmadığını gözler önüne serdiğini belitti.

12SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN 3. ÜLKE

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN 3. ÜLKE

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Brezilya salgından ABD ve Hindistan'ın ardından salgından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

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Resmi verilere göre, 1.5 yılda ülkede 16.5 milyondan fazla Kovid-19 vakası görüldü.

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Vaka sayısında dünya üçüncüsü olan Brezilya ölüm oranlarında ise ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

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Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 500 bine yaklaştı.

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