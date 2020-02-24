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Dünya
Haber Giriş: 24.02.2020 - 17:37,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Almanya'da karnavala araç daldı

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Son dakika haberi: Almanya'da karnavala araç daldı
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Almanya’da ‘Güller Pazartesi’si kapsamında düzenlenen karnavalda bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az 15 kişi yaralandı.

Alman medyası, Hessen bölgesindeki Volkmarsen kentinde 'Güller Pazartesi'si kapsamında düzenlenen karnavalda bir aracın kalabalığın arasına daldığını duyurdu. İlk belirlemelere göre, en az 15 kişinin yaralandığı ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettikleri belirtildi.

Haberde, kalabalığın arasına dalan aracın sürücüsünün gözaltına alındığı; söz konusu olayın bir kaza mı yoksa saldırı mı olduğunun henüz belirlenemediği belirtildi.

Son dakika haberi: Almanyada karnavala araç daldı

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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