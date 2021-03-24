Hindistan'da korkutan gelişme! Çift mutant varyantı tespit edildi

Hindistan'ın batı eyaletlerinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Çift mutant" (Double mutant) varyantının tespit edildiği bildirildi.

US News'in, Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Sujeet Kumar Singh'in açıklamasına dayandırdığı haberinde, Hindistan'ın Kovid-19'dan en çok etkilenen eyaletlerinden biri olan batıdaki Maharashtra'dan alınan örneklerden 206'sında Kovid-19'un çift mutant varyantının tespit edildiği kaydedildi.

Haberde, yeni varyanta başkent Yeni Delhi'deki 9 örnekte de rastlandığı aktarıldı.

İKİ FARKLI COVID TÜRÜNÜN MELEZİ

Dailymail'in haberine göre Hintli bilim insanları, varyantın iki farklı Covid türünün bir melezi olduğuna inanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında varyantın Hindistan'ın son enfeksiyon dalgası kadar, yüksek sayılarda tespit edilmediği belirtildi.

İsimsiz varyant iki ana mutasyona sahip. Bunlar: E484Q ve L452R. Reading Üniversitesi'nde moleküler biyolog olan Dr. Simon Clarke konuyla ilgili, "Büyük olasılıkla Brezilya ve Güney Afrika'daki gibi diğer varyantlarda gördüğümüzle aynı şey. Hepsinde birden fazla mutasyon var" açıklamasında bulundu.

Birleşik Krallık'ta bir aydır New York varyantının üç vakası tespit edildi. Görülen varyantlar aşıları daha az etkili hale getirebilecek E484K mutasyonuna ait.

Dr Clarke, görülen varyantın daha bulaşıcı olabileceği iddialarını da biraz cesur olarak nitelendirdi. Dr Clarke ekledi: "Bu varyantın bir miktar bağışıklık direncine sahip olması tamamen mümkün, ancak iddia kesinlikle oldukça cesur."

ŞU ANA KADAR 11,7 MİLYON VAKA GÖRÜLDÜ

Ülkede bugün 47 bin 262 yeni vaka açıklandı. Son 24 saatte koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 275 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da şu ana kadar 11,7 milyon vaka görüldü. Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı da 160 bini aştı.

Bu ayın başında vakalar ülkede sağlık sisteminin kapasitesinin zorlandığı bir dönemde arttı. Eyaletlerde sokağa çıkma yasakları gibi bazı kısıtlamalar tekrar devreye girdi.

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