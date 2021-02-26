Bilim insanları adını koydu: 'Şeytan' mutasyonu ABD'ye korku salıyor!

California San Francisco Üniversitesinden bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmada, Kovid-19’un daha fazla bulaşıcı ve şiddetli hasta edici yeni bir varyantının bulunduğu belirtildi.

Söz konusu araştırma ekibinin, 1 Eylül 2020-29 Ocak 2021'ta eyaletin 44 bölgesinden 2 bin 172 test örneği üzerinde yaptıkları inceleme sonucu Kovid-19’un yeni türüne rastladıkları kaydedilen araştırmada, "B.1.427/B.1.429" veya "20C/L452R" adı verilen yeni türün İngiltere ve Güney Amerika’da ilk kez ortaya çıkan Kovid-19 varyantlarından farklı bir mutasyon modeli sergilediğine dikkat çekildi.

Araştırmanın yazarlarından California San Francisco Üniversitesi Laboratuvar Tıbbi Profesörü Dr. Charles Chiu, Fox Haber’e yaptığı açıklamada, bulgulardan dolayı endişeli olduğunu belirterek "Ancak şu an panik yapmıyorum. Bunu daha fazla araştırmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

California varyantına bilim insanları 'Şeytan' adını taktı. Araştırmacılara göre bu yeni varyant diğerlerinden daha tehlikeli çünkü 2020 yılının mayıs ayında ortaya çıktığı düşünülen bu mutasyon hücreleri %40 daha fazla enfekte ediyor, ölüm riskini yükseltiyor, ve aşılama ya da öncesinde geçirilen enfeksiyon kaynaklı antikor sayısını da iki kat azaltıyor. Öte yandan bu kötü tabloya rağmen Dr. Charles Chiu, aşıların bu varyant karşısında daha az etkili olduğuna dair bir veri olmadığını ifade ediyor.

San Francisco halk sağlığı yetkilileri tarafından ön incelemesi devam eden araştırma sonucunun ileriki günlerde yayımlanacağı bildirildi.

"MUTASYONDA AÇIKÇA BİR ŞEYLER OLUYOR"

Sağlık bilimi üzerine araştırmaların yer aldığı MedRxiv sitesinde yayımlanan bir çalışmada, ABD içinde Kovid-19 ile benzer genetiğe sahip endişe verici 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi.

Araştırmanın henüz hakem heyeti tarafından onaylanmadığına dikkat çekilerken, Kovid-19'un genetiğinde, temas ettiği insan bünyesine yerleşmesini kolaylaştıracak değişikliklere rastlandığı kaydedildi. Araştırmanın yazarlarından Louisiana Eyalet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi viroloğu Jeremy Kamil, "Mutasyonda açıkça bir şeyler oluyor. Bence burada evrimsel değişimin açık bir imzası var." ifadesini kullandı.

Aynı sitede 8 Şubat'ta yayımlanan diğer bir çalışmada, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un B.1.1.7 adlı yeni varyantının ABD'de yayılımının her 10 günde katlanarak arttığı ve mevcut gidişata göre Mart 2021'e kadar birçok eyalette en baskın tür olacağı uyarısı yapılmıştı.

"ŞEYTAN BURADA"

California Üniversitesi tarafından yürütülen ve Noel dönemi artan Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarına odaklanan araştırmaya göre, bu varyant da İngiltere'nin Kent şehrinde ortaya çıkan varyantla eşit şekilde %70 daha bulaşıcı.

Dr. Chiu LA Times'a yaptığı açıklamada "Keşke size verecek daha iyi haberlerim olsaydı ve bu varyantın hiç belirgin olmadığını söyleyebilseydim. Ancak biz bilimi takip ediyoruz ve evet 'Şeytan' burada." sözlerini kullandı.

Eylül 2020 - Ocak 2021 tarih aralığında yapılan araştırmalara göre, resmi olarak B.1.427/B.1.429 adı verilen varyant, ocak ayında California'da, hızlı yayılabilme özelliği sayesinde baskın hale geldi.