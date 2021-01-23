Son dakika: Gine'de Türk gemisine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında, Sao Tome’nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre, Boden isimli Türk şirketine ait geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. 4. Kaptan Furkan Yaren radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi. Yaren, 2. mühendis Farman Ismayılov’un ise öldürüldüğünü açıkladı. Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.



NİHAT ULUDAĞ DETAYLARI PAYLAŞTI



CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, kaçırılan gemi ile ilgili tüm detayları paylaştı, "23 Ocak sabah saatlerinde Gine Körfezi'nde seyrettiği sırada korsanların saldırısına uğradı. Saldırı sonrası tüm makamlar harekete geçti. Gemide 19 denizci olduğu söylenirken, saldırı sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin ise kaçırıldığı bildirildi. 4. kaptanla temas kurulduğu, korsanların radar sistemlerini bozduğunu ve geminin şuanda kör bir şekilde seyir yaptığını belirtti" dedi.









