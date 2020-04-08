Son dakika... Fransa'dan kritik Corona Virüs açıklaması

Fransız Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Charles De Gaule uçak gemisinde Corona Virüs (Covid-19) şüphesiyle 40 denizcinin karantinaya alındığı; denizcilerin test edilmesi için test kitlerinin beklendiği belirtildi.

Uçak gemisi, şu anda Atlantik Okyanusu’nda bulunuyor ve 23 Nisan’da Fransa’nın Tulon kentinin limanına ulaşması bekleniyor.