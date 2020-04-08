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Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 10:23,Son Güncelleme:/

ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 907’e yükseldi

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ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 907’e yükseldi
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölümlerin arttığı ABD’de, ölenlerin sayısı 24 saatte 1918 kişi artarak 12 bin 907’ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 399 bin 886’ya yükseldi.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 1918 kişi artarak; 12 bin 907’ye yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 31 bin 510 kişi artarak 399 bin 886’ya çıktı.

TRUMP KISITLAMALARI KALDIRMAK İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, planının ülkeyi ‘çok geçmeden’ açmak olduğunu açıkladı. Gelecek haftalarda virüsten etkilenen kişilerin sayısının azalacağının ve eğrinin düzleşmeye başlayacağının tahmin edildiğini söyleyen Trump, aynı zamanda ülkenin koronavirüs aşısında ilerleme kaydettiğini belirtti. Kozmetik ve hijyenik ürünler üreten bir şirket olan Johnson ve Johnson'ı bu konudaki çalışmaları için tebrik etti.

TRUMP: ACILI BİR SÜREÇ OLACAK

Trump, bu haftanın ve gelecek haftanın bir kısmının, ABD'de koronavirüsten ölümlerin artması beklendiği için ‘acı verici’ olacağını söyledi. Ancak, önümüzdeki hafta işlerin iyileşmeye başlayacağına dair umut olduğunu da belirtti. ABD'nin virüse karşı mücadele stratejisinin ‘tamamen işe yaradığını’ belirten Trump, aynı zamanda ABD’nin bir sonraki salgına hazırlıklı olacağını ama buna gerek kalmamasını umduğunu ifade etti.

ABD’DE VİRÜSTEN EN ÇOK AFRO-AMERİKALILAR ETKİLENDİ

Trump, yaptığı açıklamada, koronavirüsün çoğunlukla ABD'deki Afro-Amerikalıları etkilediğini doğruladı. Bu yayılmanın ‘orantısız’ olduğunu ve koronavirüsün Afro-Amerikan topluluğu için bir meydan okuma haline geldiğini söyledi.

Son dakika... ABDde korkunç bilanço Corona virüs kaynaklı bir günde en yüksek ölüm sayısı...
Son dakika... ABD'de korkunç bilanço! Corona virüs kaynaklı bir günde en yüksek ölüm sayısı...
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