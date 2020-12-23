Son dakika...Fransa - İngiltere sınırında kıyameti andıran görüntüler! Marketlerde stok alarmı verildi!

TIR ŞOFÖRLERİ VE POLİS ARASINDA GERGİN ANLAR YAŞADI



Fransa’nın İngiltere ile kara trafiğini kısıtlı bir şekilde açma kararının ardından yüzlerce tır beklediği İngiltere’nin Dover kentinde kaos yaşanıyor. Fransa koronavirüs testi yaptıran kamyon ve tır şoförleri ile oturma izni bulunan kişilerin koronavirüs testi yaptırmaları karşılığında sınırı geçmesine izin vermişti. Fakat bölgedeki kaos devam ediyor. Avrupa'nın dört bir yanından binlerce sürücü günlerdir İngiltere’de mahsur kalmış durumda.

Paylaşılan görüntülerde şoförlerin, oldukça bulaşıcı olduğu açıklanan yeni Kovid türü ile bağlantılı olduğuna inanılan kaosun ortasında geçtiğimiz pazar akşamı kapatılan Calais / Dover geçişinde polisle gerginlik yaşadığı görülüyor. Şiddet olayının çarşamba günü sabah saat 8 civarında küçük bir grup kamyon şoförünün polis hatlarını geçmeye çalışmasıyla patlak verdiği bildirildi.







Karayolu Nakliye Derneği’nden Rod McKenzie, “Sınır açıldı haberleri yayılınca şoförler tekrar bölgeye geldi ama durum öyle değil” dedi ve “Testler henüz başlamadı, o yüzden şoförler Fransa’ya gidemiyor.” Diye ekledi.

Geçici park yerlerinde beklemeye alınan şoförler, tuvalet imkanının olmaması ve yiyecek gıda bulamamak gibi temel ihtiyaçlarına dair şikayetlerde bulunuyor.







Bir Alman şoför yaptığı açıklamada, "Ne yapacağımı bilmiyorum. Noel’de evde olmak istiyorum, beni bekliyorlar. Her aile erkeğini bekliyor" diye sitem etti.

TESTLER DEVAM EDİYOR

Oluşan yoğunluğun bir an önce son bulması ve şoförlerin Noel’den evlerine varabilmesi için, İngiliz Ordusu Manston havaalanında, yaklaşık 30 dakika içinde sonuç verebilen hızlı koronavirüs testleri yapıyor.

Fakat kullanılan bu hızlı testlerin aslında birçok pozitif koronavirüs enfeksiyonu vakasını gözden kaçırabileceğine dair endişeler mevcut. Yetkililer sınırda günlerdir bekleyen şoförlerin hepsinin test edilmesinin birkaç günü bulabileceğini söylüyor.

Öte yandan günlerdir mahsur kalan şoförlere bölgedeki hayırseverler tarafından sıcak yemek dağıtıldığı gelen haberler arasında.



“SADECE 3 TUVALET KAĞIDI ALABİLİRSİNİZ”



İngiltere'nin en büyük perakende zincirlerinden Tesco, Fransa'nın geçici olarak İngiltere ile sınırını kapatmasının ardından tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bazı ürünlerin satışını sınırladı.









Tesco'dan yapılan açıklamada, Noel tatili öncesi Tesco müşterilerinin yumurta, sabun ve tuvalet kâğıdı alışverişlerinin 3 paket ile sınırlandırıldığı bildirildi.







Açıklamada, "Mağazalarımzın stokları iyi seviyede ve müşterilerimiz normalde olduğu gibi alışveriş yapmalı." denildi.