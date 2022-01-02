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Son dakika: Flurona alarmı... İsrail ilk vakayı açıkladı

#Flurona#İsrail#Dünya
Son dakika: Flurona alarmı... İsrail ilk vakayı açıkladı

Dünya İsrail'den gelen haberi konuşuyor. Zira İsrail ilk 'flurona' vakasını bildirdi. Çift enfeksiyonun hamile bir kadında görüldüğü açıklandı.

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2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürüyor.

Son dönemde varyantları ile adından söz ettiren virüs ile ilgili İsrail'den oldukça şaşırtıcı bir haber geldi.

Ülkede ilk Flurona vakası açıklandı. Genç bir hamile kadın, dünyada hem Kovid-19 hem de grip bulaşan ilk kişi oldu.

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İsrail'in Petach Tikva kentindeki Beilinson Hastanesinde iki virüs için de testi pozitif çıkan kadının tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Uzmanlar, her iki virüsün de daha ciddi hastalıklara neden olup olmadığını görmek için hastayı yakından takip ediyor.

Profesör Arnon Vizhnitser konu ile ilgili ülke basınına yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

'Geldiği anda kendisine grip ve koronavirüs teşhisi kondu. Tekrar kontrol etmemize rağmen her iki test de pozitif çıktı.'

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İki hastalığın da viral olduğunun altını çizen Vizhnitser 'Her ikisi de üst solunum yollarına saldırdığı için nefes almada güçlük yaratırlar' dedi.

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Bu durum virüslerin aynı anda bir kişide bulunabileceğini kanıtlarken doktorlar ülkede daha fazla 'florona' enfeksiyonu olabileceğine inanıyor.

Adı açıklanmayan kadının perşembe günü taburcu edilmesi bekleniyor.

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#Flurona#İsrail#Dünya

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